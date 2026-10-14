“Kā lai iemāca cilvēkiem būt taupīgiem? Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, sākusies apkure, bet ir cilvēki, kas vēdināšanas režīmā tur vaļā logu visu dienu, neaizver arī ēkas ārdurvis. Ja aizrāda, apvainojas. Varbūt pašvaldībai vajadzētu vairāk izglītot, kā taupīt siltumu, par kuru maksājam aizvien dārgāk. Turklāt tā reizē būtu vides saudzēšana – mazāk siltuma nokļūst atmosfērā, mazāk jātērē kurināmais. Mūsu novadā ļoti uzsver vides lietas, šī arī ir viena no tām,” pauda V.
Siltuma taupīšana ir arī vides saudzēšana
“Kā lai iemāca cilvēkiem būt taupīgiem? Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, sākusies apkure, bet ir cilvēki, kas vēdināšanas režīmā tur vaļā logu visu dienu, neaizver arī ēkas ārdurvis. Ja aizrāda, apvainojas. Varbūt pašvaldībai vajadzētu vairāk izglītot, kā taupīt siltumu, par kuru maksājam aizvien dārgāk. Turklāt tā reizē būtu vides saudzēšana – mazāk siltuma nokļūst atmosfērā, mazāk jātērē kurināmais. Mūsu novadā ļoti uzsver vides lietas, šī arī ir viena no tām,” pauda V.