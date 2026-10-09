Uz dzeltenajām krustotajām līnijām apstāties un stāvēt nedrīkst

Cēsīs, Palasta ielā 15 uz laiku (senāk tur atradās ģimenes ārstu prakses) izvietotas divas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pastāvīgās diennakts brigādes. Uz Palasta ielas vietā, kur no pagalma izbrauc NMPD mašīnas, uz brauktuves ir ar dzelteni krustotām līnijām iezīmēts laukums. Šajā vietā nedrīkst apstāties un stāvēt, lai netiktu aizšķērsota izbrauktuve. Līdzīgu krāsojumu var novērot galvaspilsētā sabiedriskā transporta pieturās, ja tām nav atsevišķas “kabatas”, kur pietuvietā iebraukt.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem šāds ceļa apzīmējums – krustotas dzeltenas līnijas – apzīmē vietu, kur transportlīdzekļiem aizliegts uzbraukt, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas var piespiest transportlīdzekļa vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa apturēšana nepieciešama, lai pagrieztos pa labi, pa kreisi vai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā un palaistu tos ceļu satiksmes dalībniekus, kuriem ir priekšroka, atgādina Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks. “Šāds apzīmējums ir ieviests, jo līdz 31. decembrim SIA “Cēsu klīnika” pārziņā esošas ēkas Palasta ielā 15 telpās izvietotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Dienesta pašreizējās nomas platībās Cēsu slimnīcas ēkā notiek remontdarbi. Lai nodrošinātu brigāžu ierašanos pie pacienta normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā, ģeogrāfiski šī ir piemērota vieta. Ņemot vērā iepriekš minēto, autovadītājiem, kas brauc pa Palasta ielu, jānodrošina, lai netiktu aizšķērsota izbrauktuve (nenotiktu apstāšanās vai stāvēšana uz iekrāsotā laukuma) no ēkas Palasta ielā 15 pagalma, ļaujot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekļiem izbraukt uz ielas. Šis horizontālais apzīmējums neparedz dot priekšroku no pagalma braucošam transportlīdzeklim. Tomēr, ja dienesta operatīvais transportlīdzeklis ar ieslēgtām bākugunīm dosies izbraukumā, protams, tam tiek dota priekšroka,” skaidro E. Kurpnieks.