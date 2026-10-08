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Akmens glabā vietas vēsturi

Sarmīte Feldmane
03:00, 9. Okt, 2026

Cīnītāju piemiņai. Ziedi un sveces – bija sveicieni no jaunākās paaudzes.  FOTO: Sarmīte Feldmane

Ik rudeni Latvijas Nacionālo partizānu piemiņas vietā Sērmūkšos atceres pasākumā kopā sanāk Skujenes skolas audzēkņi, sērmūksieši, kaimiņu pagastu ļaudis, tie, kam interesē vēsturē.

Skujenes skolas audzēkņiem šī diena ir kā dzīvās vēstures stunda. “Rīta pusē skolēni klasēs noskatījās videomateriālus par piemiņas vietas atklāšanas un ikgadējiem pasākumiem, pārrunājām, kas un kāpēc notika Sērmūkšos, ka piemiņas vieta ir arī kapa vieta Alfrēdam Suipem, ka bunkurs atradās citā vietā, bet šis uzbūvēts, lai gūtu iespaidu, kā nacionālie partizāni dzīvoja mežā,” pastāsta Skujenes pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Valda Miķelsone un piebilst, ka klasēs arī izrunāts, kā uzvesties pasākumā, kā nolikt ziedus un svecītes.

Puiši runāja dzeju, ansamblis kopā ar sanākušajiem dziedāja dziesmas par Latviju.

Vēsturnieks Agris Šulcs atgādināja par pēckara notikumiem Sērmūkšos. Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte uzsvēra, ka ir svarīgi saglabāt to cilvēku piemiņu, kuri atdeva dzīvības par Latviju, atvaļinātais pulkvežleitnants Ēvalds Krieviņš uzrunāja jauniešus un pateicās skolotājiem, kuri jaunajai paaudzei atgādina vēsturi un atver durvis patriotismam.

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