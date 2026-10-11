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Senioru dienu svin visā novadā

Iveta Rozentāle
03:00, 12. Okt, 2026

Bez humora nekā. To, ka senioriem ir laba humora izjūta, apliecināja arī Raiskuma amatierteātra “Punkts uz i” izrādes “Kapusvētku PR” baudīšana Cēsīs. FOTO: no albuma

Senioru dienu novadā svin kopš 1. oktobra. Kupli apmeklētie pasākumi liecina, ka cilvēki vēlas sanākt kopā, baudīt svētkus un novērtē privilēģiju – būt senioriem.

Pārgaujā un Augšlīgatnē svētkus svinēja tieši starptautiskajā Senioru dienā, 1. okto­brī. Stalbes Tautas namā tikās teju simts cilvēku, baudot Edvarda Strazdiņa koncertu. Pārgaujas apvienības pārvaldes Kultūras namu vadītāja Sol­veiga Lobuzova teic, ka izlemts aicināt mūziķi, kas nav dzirdēts, turklāt viņš uzvarējis TV raidījumā “Sirdsdziesma”, gūst arvien lielāku popularitāti: “Pasākumu rīkojām sadarbībā ar senioru biedrības “Dzīvot­prieks” vadītāju Grietu Gros­bergu, kura organizēja kopīgo putras ēšanu, bet Guna Ruk­šāne bija sagatavojusi ticējumus par Miķeļdienu. Grieta katru uzrunā individuāli, pirms nedēļas senioru ekskursijā tika atgādināts arī par šo pasākumu. Tā ir skaista tradīcija, tāpēc arī cilvēki labprāt piedalās. Pasā­kums izvērtās brīnišķīgs, visi jutās gaidīti un priecīgi.”

Dace Krīvena-Valdmane, Līgatnes apvienības pārvaldes Kultūras namu vadītāja, arī teic, ka sarīkojums kā vienmēr izdevās lielisks: “Seniori bija ieradušies kuplā skaitā, bija arī ciemiņi no Nītaures un Sigul­das. Pasākumu vadīja mūziķis Kapteinis Andris, kurš izklaidēja seniorus ar dziesmām un dejām, pasākumu organizatore bija sagatavojusi viktorīnu, bija aktivitātes. Seniori sirdī ir jauni, dejās laida tādas piruetes, kādas sen nebija redzētas, arī humora netrūka. Apvienībā ir divas senioru biedrības, abām dāvājām kliņģerus, katrs bija atnesis savu cienastu, galdi lūza no pārpilnības, ballēšanās notika vairāku stundu garumā, redzējām, ka seniori nemaz tā uz mājām doties nevēlas.”

Būt senioram ir privilēģi­-ja, jo ne katrs līdz tādam vecumam var nodzīvot, vērtē D. Krī­vena-Valdmane: “Un mēs ar viņiem ļoti lepojamies, cilvēki ir aktīvi, piesaista naudu projektos un īsteno dažādas lietas, ir idejas un mērķi, ko varam atbalstīt. Viņi savā garajā mūžā ir tik daudz pieredzējuši, tik drosmīgi un smaidoši, ļoti viņus cienām.”

Cēsu pensionāru biedrība svētkus svinēja sestdien, kad notika arī vēlēšanas, bet biedrības vadītāja Māra Virskule teic, ka paguva visu, bija arī tādi, kuri bija nobalsojuši jau iepriekš. Svētku reizē sapulcējās ap 80 cilvēku un baudīja Cēsu Teātra vīru ansambļa “Zilie pulkstenīši” uzstāšanos, ar humoristisku izrādi “Kapusvētku PR” priecēja Raiskuma amatierteātris “Punkts uz i”. “Tā bija vēl viena iespēja satikties, jo kopīgi sarīkojumi nemaz nav bieži. Esam pasākuši uz pasākumiem aicināt amatierteātrus, šajā reizē iepazināmies ar raiskumiešiem. Bet svētkus iesāku ar vārdiem, ka pat tad, ja reizēm no rīta, ieskatoties spogulī, mums nepatīk tas, ko redzam, varam paskatīties arī filozofiski, ka senioru laiks ir brīdis, kad ir gan spēks, gan brīvība, gan dzīves gudrība un pieredze, tas ir skaists laiks,” domās dalās M. Virskule.

Arī ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs notika koncerti un kopā būšana. Tā Cēsu pilsētas pansionātā Senioru dienā gardu kūku atveda un muzicēja Cēsu 1. pamatskolas skolēni, kopā ar senioriem izdziedot viņiem mīļas dziesmas.
Zaubes kultūras namā Senioru dienas pasākums notiks vēl šosestdien.

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