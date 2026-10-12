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Valmierā ražos kaujas mašīnu “Mednieks”

Andra Gaņģe
03:00, 13. Okt, 2026

Svinīgi. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis (no kreisās), Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns, “Patria” prezidents uz izpilddirektors Panu Routila un “GDELS-Santa Barbara Sistemas” izpilddirektors Alehandro Pahe “Patria Latvia” jaunās ražotnes būvniecības uzsākšanas ceremonijā un laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā 7. oktobrī Valmierā. FOTO: Kaspars Krafte/LETA

Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā likts pamatakmens jaunās “Patria Latvia” militārās tehnikas ražotnei.

Līdz šim Valmierā tapa tikai Patria 6×6 bruņutransportieri, bet jaunā ražotne paver iespējas īstenot arī citu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju attīstības projektus, tajā skaitā, Latvijai paredzēto kājnieku kaujas mašīnu “Mednieks” jeb “Hunter” komplektēšanu un uzturēšanu, norāda uzņēmums “Patria”.

“Jaunā ražotne ir būtisks nākamais solis Latvijas aizsardzības industrijas attīstībā. Tā ļaus ne tikai paplašināt Patria 6×6 bruņutransportieru ražošanu, bet arī Latvijā nodrošināt GDELS kājinieku kaujas mašīnu “Med­nieks” komplektēšanu un pilna dzīves cikla atbalstu. Veidojot šādas industriālās spējas Latvijā un iesaistot vietējos uzņēmumus, mēs stiprinām piegādes drošību, attīstām tehnoloģiskās kompetences un nodrošinām, ka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamais atbalsts ir pieejams tepat Latvijā,” saka Uģis Romanovs, Patria viceprezidents jaunu biznesa virzienu attīstībai un uzņēmumu “Patria Latvia” un “Defence Partnership Latvia” izpilddirektors.
U. Romanovs aģentūrai

LETA paudis, ka “Hunter” ražošana Latvijā jau notiek un arī pirmā kaujas mašīna, kuru trešdien, 7. septembrī, saņēma NBS, izgatavota “Patria” pirmajā rūpnīcā. Tur tiks izgatavotas arī nākamās kaujas mašīnas, un plānots, ka četras no tām piedalīsies šogad 18. novembra parādē. NBS pasūtījums ir 84 “Hunter” kaujas mašīnas, un pēc jaunās rūpnīcas atklāšanas tās tiks izgatavotas jaunajā rūpnīcā, aģentūrai sacījis U. Ro­manovs. Rūpnīca nodrošinās arī šīs tehnikas apkopi.

“Patria” rūpnīca, kas jau darbojas Valmierā, 6×6 bruņutransportierus montē ne tikai NBS vajadzībām, tie tiek izgatavoti arī citām valstīm, piemēram, patlaban tiek izpildīts Dānijas pasūtījums. Kopējā pirmās “Patria” Valmieras rūpnīcas jauda ir 150 bruņutransportieri gadā. Kaujas mašīnu izgatavošanas sadarbības partneri ir Latvijas uzņēmumi. U. Ro­ma­novs skaidrojis, ka, piemēram, “Patria” bruņutransportieriem visas no ārpuses redzamās daļas tiek ražotas Latvijā – korpusi Rīgā, šasijas rāmji – Jelgavā, durvis – Saldū. Iesaistītas ir daudzas Latvijas kompānijas.

Jaunā ražotne, kuras projekta kopējās investīcijas sasniedz gandrīz astoņus miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu un “Patria” ieguldījumu. paredzēta 6×6 militāro transportlīdzekļu ražošanai, un “Patria Latvia” cer uz vēl kādiem jauniem pasūtījumiem, tāpēc, iespējams, ražotnē tiks kom­plektētas ne tikai “Patria” un “Hunter” kaujas mašīnas, bet vēl kāda cita tehnika, LETA sacījis U. Romanovs.

“Patria Latvia” ir “Patria” grupas uzņēmums. “Patria” pieder Somijas valstij (50,1%) un Norvēģijas “Kongsberg De­fen­ce & Aerospace AS” (49,9%). “Patria” īpašumā ir arī 50% Norvēģijas “Nammo” daļu, un kopā šie trīs uzņēmumi veido vadošo aizsardzības partnerību ziemeļvalstīs.

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