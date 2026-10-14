Raunas pamatskolā atklāta atjaunotā Dabas māja

Raunas pamatskolas skolēniem jaunais mācību gads atnesis iespēju mācīties būtiski citādākā vidē.
Pēc pārbūves durvis vērusi skolas Dabas māja – plašākas, mūsdienīgākas un mācību procesam piemērotākas telpas, kurās lielākais uzsvars likts uz praktisku darbošanos, dabaszinātnēm un skolēnu vajadzībām.
Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens stāsta, ka viens no ēkas trūkumiem bijis tās vēsturiskais telpu plānojums. Gadu gaitā nams bija sadalīts daudzās nelielās telpās, turklāt līdzās mazākām bija arī dažas lielākas, kas apgrūtināja mācību procesa organizēšanu. “Lai notiktu mācību process, manā redzējumā ir jābūt arī plašai telpai, kur varam uzturēties, pārvietoties. Šobrīd ieguvums ir tas, ka no daudzām mazām telpām izveidotas vairākas lielas un tur ir vieta gan skolēniem, gan darbiem,” norāda direktors. Viņš uzsver, ka ēkas pārbūves mērķis ir pilnībā sasniegts.
Projekta laikā papildināta arī skolas materiālu tehniskā bāze ar jaunu inventāru un aprīkojumu. Tas skolotājiem sniedz plašākas iespējas organizēt mācību stundas, kā arī veicināt skolēnu praktisko darbošanos. Ieguvēji ir ne tikai skolēni, kuri var mācīties piemērotākā vidē, bet arī pedagogi. “Skolotāji, jautāti, kā jūtas atjaunotajās telpās, saka, ka tiešām tās ir piemērotas mācību darbam,” stāsta E. Plētiens, uzsverot, ka darbam atbilstoša vide pozitīvi ietekmē arī skolotāju labbūtību.
Tomēr skolas attīstība neaprobežojas ar ēkas pārbūvi. Raunas pamatskolas vadība īpašu uzmanību pievērš skolēniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām, meklējot iespējas, kā katram bērnam nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Skola, sava budžeta līdzekļiem piesaistot projektu finansējumu, nodrošina individuālas konsultācijas gan mācību priekšmetos, gan cita veida konsultatīvo palīdzību. Direktors uzsver, ka mūsdienu izglītībā arvien būtiskāk ir ņemt vērā bērnu atšķirīgo uztveri un mācīšanās veidus, lai ikviens skolēns varētu pilnvērtīgi iesaistīties mācību procesā.
Tagad svarīgākais būs jaunās iespējas izmantot ikdienā un skatīties tālāk, kā Dabas māju turpināt attīstīt, sekojot skolas vajadzībām. Nākotnē šeit iecerētas ne tikai mācību stundas, bet arī citas skolēnu un kopienas aktivitātes. Tā atjaunotā ēka Raunas pamatskolai kļūst par pamatu turpmākai izaugsmei, kuras galvenais ieguvums būs iespēja bērniem mācīties, darboties un attīstīt savas idejas arvien piemērotākā vidē.