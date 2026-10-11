Nesapratne par degvielas cenām

“Man šķiet, ka degvielas tirgotāji tomēr manipulē ar cenām. Tieši dienu, pirms stājās spēkā samazinātais akcīzes nodoklis, degviela kļuva krietni dārga. Tad nākamajā dienā cenu samazināja, bet patiesībā tā saglabājās tāda pati kā bija pirms pāris neliela laika. Nez vai valdības līmenī kāds domā, kā kontrolēt šo tirgu, lai patērētājiem nebūtu jāatdod pēdējais krekls. Pagastos daudzviet nav darbavietu, cilvēki brauc strādāt uz pilsētām, bet sabiedriskais transports kursē neizdevīgā, nepiemērotos laikā, neatliek nekas cits, kā izmantot savu automašīnu, lai ceļā uz darbu un mājām nebūtu jāpatērē daudzas stundas, lai kaut kas paliktu ģimenei,” sprieda lasītāja M.