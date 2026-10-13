Prioritātēs infrastruktūra, drošība un izglītība. Opozīcija iesniegs grozījumus

Cēsu novada dome ar 11 balsīm “par” un septiņām “pret” pagājušās ceturtdienas, 8. oktobra, sēdē apstiprināja 2027. gada budžeta prioritātes. Šie virzieni ir pamats nākamā gada budžeta veidošanai.
Domes deputāts Laimis Šāvējs sēdei bija iesniedzis alternatīvu lēmuma projektu, bet par to netika balsots, jo atbilstoši procedūrai vispirms balsoja par pirmo projektu un tas saņēma vairākuma balsis. Sēdē arī tika norādīts, ka alternatīvais lēmuma projekts iesniegts vēlu un ar to laikus nevarēja detalizēti iepazīties. L. Šāvējs pauda, ka lēmuma projektu par grozījumiem 2027. gada budžeta prioritātēs iesniegs izskatīšanai nākamajai Finanšu komitejai.
L. Šāvējs “Druva” atzina, ka pieņemtās budžeta prioritātes ir pārāk izplūdušas. Deputāts vērtēja, ka pirmām kārtām līdzekļi jānovirza pašvaldības pamatfunkciju īstenošanai, protams, izvērtējot pieejamo finansējumu, un atstājot rezervi neparedzētiem neatliekamiem gadījumiem.
8. oktobrī pieņemtās nākamā gada budžeta prioritātes paredz turpināt investīcijas komunālo pakalpojumu infrastruktūras modernizācijā, sporta, izglītības un satiksmes infrastruktūras attīstībā. Prioritāte ir arī pilnveidot atbalstu bērniem un jauniešiem ar uzvedības grūtībām un viņu ģimenēm, iekšējās drošības un civilās aizsardzības stiprināšana, IKT infrastruktūras noturības un kiberdrošības stiprināšana, tehnoloģiju parka modernizācija un jaunāko tehnoloģiju integrācija. Budžeta veidošanā prioritārs virziens ir arī Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu iesaistīšana, lai veiktu ieguldījumus izglītības iestādēs, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā, kultūrvēsturiskajā mantojumā, kā arī turpinātu investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanā un vides pārmaiņu pielāgošanās projektos, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu. Veidojot pašvaldības budžetu, prioritāte ir arī izglītības kvalitātes stiprināšanai un pedagogu nodrošinājumam.