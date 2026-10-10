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Kāpēc negāja vēlēt

Seniore
17:08, 10. Okt, 2026

“Atzīts, ka Saeimas vēlēšanās bija maza pilsoņu aktivitāte. Domāju, viens iemesls tam varēja būt arī atteikšanās mazās apdzīvotās vietās ierīkot vēlēšanu iecirkņu, piedāvāja tikai mobilo punktu. Uzskatu to par kļūdu. Iedzīvotāji varētu būt aizvainoti. Tā jau nelielajās vietās viss tiek slēgts, vairs nav pasta, daudzviet nav arī veikala, pašvaldība attālinājusies. Tāpēc lēma neiet balsot. Vēl viens iemesls varētu būt ģimenes, kur kāds runā krievu valodā. Saprotu, kāds drauds mums ir Krievija, bet daudzi Latvijas krievi ir lojāli mūsu valstij, ir arī pilsoņi. Jāprot viņus uzrunāt,” pārdomās dalījās seniore no Cēsīm.

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