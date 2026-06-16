Uzņēmums atklāj savu “Alus māju”

Ar dziedātāja Ainara Bumbiera dzīvespriecīgu uzstāšanos, viesu apsveikumiem un AS “Cēsu alus” vadības uzrunām piektdien, 12. jūnijā, pie uzņēmuma tika atklāta jaunā “Alus māja”, kur turpmāk būs iespējams iepazīt alus darināšanas vēsturi un stāstus.
“Esam cītīgi un ilgi strādājuši, lai šo ieceri novestu līdz galam,’’ mirkli pirms “Alus mājas” atklāšanā teic tās vadītājs Marts Sildniks. Viņš “Druvai” stāsta: “Ikdienā šī telpa būs apmeklējumu centrs, tā ir pieejama arī dažādiem pasākumiem – gan privātiem, gan korporatīviem. Šeit ir pieejama visa mūsu produkcija, ko ražo Cēsīs un mūsu partneru brūžos Piebalgā un Valmiermuižā. Te ir bārs, kur iegādāties lejamos alus, kā arī ekskluzīvo mēneša brūvējumu. To mūsu meistari katru mēnesi gatavos speciāli’’ Alus mājai’’.”
AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Evija Grīnberga, sveicot visus ar jaunās mājas atklāšanu, uzsvēra: “Šī ir vieta, kur pirmo reizi Latvijā vienkopus var apskatīt pilnu “Cēsu alus” sortimentu. Mūsu produktu portfelī ir vairāk nekā 400 produktu vienību.”Uzņēmuma vadītāja viesiem atgādināja, ka “Cēsu alus” ir vecākā alus darītava ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Uzsverot vietējo piederību, Evija Grīnberga arī akcentēja šogad par godu Cēsu 820 gadu jubilejai īpaši radīto alu.
Uzņēmums piedāvā izbaudīt ekskursiju “Cēsu alus” darītavā Cēsīs, kur vairāk nekā 400 gadu senas alus darīšanas tradīcijas satiekas ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Stāstījuma un apskates laikā dalībnieki iepazīst alus brūvēšanas procesu no izejvielām līdz gatavam produktam – sākot no miežiem un to iesala, apiņiem un ūdeni, līdz fermentācijas, nogatavināšanas un pildīšanas posmiem. Ekskursija sniedz ieskatu gan vēsturiskajā attīstībā, gan mūsdienu tehnoloģijās, kas nodrošina augstu kvalitāti un efektīvu ražošanu. Ekskursiju iespējams apvienot ar jebkuru no degustāciju komplektiem. Pēc ekskursijas apmeklētājiem “Alus mājā” tiek piedāvāts nobaudīt alus glāzi vai kādu bezalkoholisku dzērienu un restorāna “Kest” piedāvātās uzkodas.
Komentāri