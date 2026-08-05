Vai, novelkot formu, pazūd prasmes

“Nevaru saprast, kā policists var nosist cilvēku. Jā, neesot bijis darbā, bet vai policistiem neiemāca, kā rīkoties saspringtās situācijās, kā tās vadīt. Tādas prasmes un attieksmi taču nenoliek malā laikā, kad nepildi dienesta pienākumus. Vai latviešu valodas skolotājs pēc darba sāk rakstīt un runāt pavisam nepareizā latviešu valodā, vai dārznieks mājas apstākļos augus aprūpē pavisam nepareizi? Profesijā iemācītais taču nepazūd arī ikdienā. Jautājums – kā apmāca policistus,” pauda seniore V.
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