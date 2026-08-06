Ģimnāzijas absolvents organizē debates ar politiķiem

No skolas sola līdz sarunu festivāla LAMPA skatuvei — tā īsumā var raksturot Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventa Mārča Andersona ceļu.
Mārcis ir datorzinātņu students, tomēr tas viņu neattur no aktīvas iesaistes sabiedriskajās norisēs un intereses par debatēm. Runājot par ceļu līdz LAMPAS skatuvei, absolvents atminas, ka pirms trim gadiem kopā ar skolasbiedriem piedalījies Latvijas Radio rīkotajās debatēs.
“Pēc tām mēs domājām, kā LAMPĀ varētu popularizēt akadēmisko debašu kustību, un tad radās ideja par debatēšanu pret politiķiem. Pagājušajā gadā, pirms mēs domājām par sarunu festivālu, es šo pasākumu noorganizēju skolā. Ar Cēsu novada domes atbalstu izdevās iegūt vietu uz LAMPAS skatuves,” pastāsta Mārcis. Jau otro gadu šī iecere pārtapa par sarunu festivāla pasākumu.
Šovasar Mārcis pārstāvēja debates “Jaunieši pret politiķiem”, kurās akadēmisko debašu formāts sastapās ar Latvijas politikas pārstāvju argumentācijas prasmēm. Jauniešu un politiķu komandas sacentās vairākās debašu spēlēs, bet uzvarētājus noteica skatītāju balsojums. Pasākuma mērķis bija parādīt, ka pilsoniskā līdzdalība un prasme argumentēti aizstāvēt savu viedokli sākas jau skolas solā.
Kā pastāsta Mārcis, jauniešu komandu komplektējis pats, iesaistot vēl citus Cēsu Valsts ģimnāzijas debatētājus. Jauniešu komandu pārstāvēja ne tikai Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni un absolventi, bet arī studenti, savukārt pretim stājās Latvijas un Eiropas līmeņa politiķi. “Man kā vēlētājam tas ir interesants process redzēt politikas virtuvi no iekšienes. Politiķu koordinēšana reizēm nav vienkārša, bet ir interesanti,” atzīst jaunietis.
Pasākumā tika pārrunātas dažādas tēmas, ne tikai par politiku. “Ir dažas politiskas tēmas, tas ir neizbēgami, bet kāpēc ne! Tās ir tēmas, par kurām vajadzētu runāt.” Debatēs dalībnieki argumentēja par vai pret dažādiem apgalvojumiem, piemēram, vai sarunu festivālā LAMPA ir iespēja brīvi izteikties, vai mākslīgais intelekts atbilst latviskajai dzīvesziņai, vai katrs pats ir savas laimes kalējs, vai kādreiz zāle bija zaļāka, un vai politiķu darbs ir viegls.
Tēmas rosināja gan nopietnas diskusijas, gan humoristiskus argumentus, vienlaikus demonstrējot jauniešu spēju argumentēti aizstāvēt viedokli un iesaistīties sarunās ar pieredzējušiem politiķiem. Pasākums apliecināja, ka debates ir ne tikai sacensība, bet arī veids, kā veicināt kritisko domāšanu, pilsonisko līdzdalību un dialogu starp dažādām paaudzēm.
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