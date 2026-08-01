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Ceļa darbus pabeigs šoruden

Arita Lejiņa
03:00, 2. Aug, 2026

Izmanto lētākas metodes. Ceļa Cēsis­–Vecpiebalga–Madona posmus remontē, neskarot ceļa pamata konstrukcijas. Braukšanas komforts uzlabosies taču plaisas atjaunotajā segumā var parādīties daudz agrāk nekā pēc pārbūves. FOTO: Renārs Koris

Reģionālā autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) asfalta seguma atjaunošanu posmā no Vecpiebalgas līdz Madonai plānots pabeigt līdz oktobrim, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

No Vecpiebalgas līdz Iņķēnkalnam jau ir veikta virsmas apstrāde un, kamēr notiek tās formēšanās, ir noteikts braukšanas ātruma ierobežojums. Posmā atjauno arī bojāto ceļa aprīkojumu un ceļazīmes un ieklāj ceļa horizontālo marķējumu. Šos darbus plānots pabeigt jūlija beigās.

Darbi tiek veikti ar lētākām metodēm, rēķinoties ar potenciāli ātrākiem defektiem segumā, norāda Latvijas Valsts ceļi.
Savukārt no Iņķēnkalna līdz Madonai atjauno brauktuves segumu, veicot izlīdzinošo frēzēšanu, profila labošanu un izbūvējot divas asfalta kārtas. No Madonas puses būvē asfalta virskārtu, bet citviet notiek reciklēšanas darbi. Lai uzlabotu ūdens novadi no ceļa, tīra un atjauno grāvjus un caurtekas. Tāpat atjaunos pieturvietas, drošības barjeras un noslēgumā ieklās horizontālos apzīmējumus. Šos darbus plānots pabeigt oktobrī.

Posms no Iņķēnkalna līdz Madonai bija sliktā tehniskajā stāvoklī un tas būtu jāpārbūvē. Pārbūves izmaksas lēstas 21 miljona eiro apmērā, bet šāds finansējums pārbūvei nav pieejams.

Neveicot nekādus ieguldījumus, šis ceļa posms tuvākajā laikā varētu nonākt līdz sabrukumam, tādēļ pieņemts lēmums atjaunot tur segumu, veicot mazākus ieguldījumus, sešus miljonus eiro.

Seguma atjaunošana uzlabos ceļa stāvokli, braukšanas komfortu un drošību, taču neskar ceļa pamata konstrukciju. Līdz ar to ceļa pamatos defekti saglabāsies un plaisas atjaunotajā asfalta segumā var parādīties daudz agrāk nekā pēc pārbūves — jau pēc pāris gadiem. Tās labos, un tad segums vairs nebūs tik gluds, tomēr tas būs labāks nekā patlaban.
Vakar, 27. jūlijā publicētā Latvijas Valsts ceļu informācija vēsta, ka uz ceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona no Vecpiebalgas līdz Madonai darbojas četri pagaidu luksofori. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks aptuveni 35 minūtes.

Darbus veic SIA “ACBR” par kopējo līgumcenu 6,17 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

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