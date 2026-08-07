Laikam kļūstam vieglprātīgāki. Apmaldamies mežā

“Mazliet taču jāapdomā, kā tiksi laukā no meža, pirms tajā ej. Saka, ka šogad palīdzēt izkļūt no meža vajadzējis 28 reizes. Visbiežāk mežā apjūk vientuļi sēņotāji vai ogotāji un seniori, tā saka ziņās. Bet ja jau viņiem palīdzēts, tad vismaz telefons ir bijis līdzi, varējuši piezvanīt glābējiem vai tuviniekiem. Tomēr nesaprotu, kā cilvēki tik bieži apmaldas. Agrāk taču mobilo tālruņu nebija, paziņot, kur esi, nevarēja, bet mežā vai purvā neviens nepalika. Nu, varbūt bija daži kliedzoši gadījumi, bet ne jau katru gadu. Tātad cilvēki bija apdomīgāki, prātīgāki, sekoja kādām zīmēm. Tagad vai nu aizvien mazāk pazīstam mežu, vai esam vieglprātīgāki, sak, gan jau palīdzēs, ja pats nesapratīšu, uz kuru pusi jāiet,” atzina lasītāja R.
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