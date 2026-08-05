Atļāva visam sabrukt

“Labi, ka beidzot kādreizējai Cēsu pienotavai būs cits saimnieks. Žēl skatīties, kā tā ēka pārvērtusies par graustu. Būve noteikti ir bīstama, šķiet, ir jau tikai ārējās sienas, vidus tukšs. Labi, ka atrodas nost no ielas, vismaz neapdraud cilvēkus. Nesaprotu, kāpēc iegādājas īpašumu, ja negrasās to apsaimniekot un arī gadiem nepārdod, nogaida, lai tas sabrūk. Laikam taču domāja, ka vietas vērtība aizvien palielināsies. Bet tās ir veltas cerības, zemes jau pilsētā pietiek,” pārdomās dalījās lasītāja.
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