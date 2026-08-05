PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 6. augusts
Vārda dienas: Askolds, Aisma
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Atļāva visam sabrukt

Lasītāja
15:08, 5. Aug, 2026

“Labi, ka beidzot kādreizējai Cēsu pienotavai būs cits saimnieks. Žēl skatīties, kā tā ēka pārvērtusies par graustu. Būve noteikti ir bīstama, šķiet, ir jau tikai ārējās sienas, vidus tukšs. Labi, ka atrodas nost no ielas, vismaz neapdraud cilvēkus. Nesaprotu, kāpēc iegādājas īpašumu, ja negrasās to apsaimniekot un arī gadiem nepārdod, nogaida, lai tas sabrūk. Laikam taču domāja, ka vietas vērtība aizvien palielināsies. Bet tās ir veltas cerības, zemes jau pilsētā pietiek,” pārdomās dalījās lasītāja.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Estere Volfa apliecina savas līderpozīcijas

09:12, 1. Aug, 2026

Stipras sievietes vēsturē un kājbumba

03:00, 1. Aug, 2026

Ceļa darbus pabeigs šoruden

03:00, 2. Aug, 2026

Ūdensrozes zied pagaidu dīķī

03:00, 4. Aug, 2026

“Vasara Mālos” pulcē bērnus radošam piedzīvojumam un jautrām aktivitātēm

03:00, 31. Jūl, 2026

Ar deju pārstāvēt Latviju un iepazīt citu tautu krāšņo kultūru

03:00, 5. Aug, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Piebalgā sākās, Valmierā turpinās

15:07, 5. Aug, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Konstruktīvā politika

15:05, 4. Aug, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Šodienas nākotne — tik tālu nu esam

15:02, 3. Aug, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Cik mēs viens par otru zinām?

15:01, 2. Aug, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Nemet akmeni cita dārziņā

14:16, 30. Jūl, 2026

Tautas balss

Atļāva visam sabrukt

15:08, 5. Aug, 2026
Lasītāja raksta:

“Labi, ka beidzot kādreizējai Cēsu pienotavai būs cits saimnieks. Žēl skatīties, kā tā ēka pārvērtusies […]

Vai, novelkot formu, pazūd prasmes

15:08, 5. Aug, 2026
Seniore V. raksta:

“Nevaru saprast, kā policists var nosist cilvēku. Jā, neesot bijis darbā, bet vai policistiem neiemāca, […]

Jāierāda vieta, kur trokšņot

15:04, 3. Aug, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Saka jau, ka pašvaldības policija vairāk kontrolē jauniešus, kas nakts stundās braukā pa Cēsīm ar […]

Vajadzīga ātruma kontrole

15:04, 2. Aug, 2026
Autovadītājs raksta:

“Pēdējais laiks uz Vid­ze­mes šosejas no Līgatnes līdz Ieriķiem arī ieviest ātruma kontroles posmu. Citādi […]

Kur rodas vai pazūd ūdens

13:24, 27. Jūl, 2026
1
Lasītājs raksta:

“Kā tas nākas, ka man dzīvoklī ūdens skaitītājs rāda nepilnu kubikmetru patērētā ūdens, bet rēķinā […]

Sludinājumi

Citi

23:25, 2. Aug, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

23:22, 2. Aug, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža, mēbeļu utiliāzācija,zāles pļaušana24826054

Īrē

12:25, 21. Jūl, 2026

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]