Kā organizēs satiksmi?

“Ja Cēsīs, Vaļņu ielā, kur vecās pienotavas teritorija, ierīkos autostāvvietu, kā tad tur brauks automašīnas? Iedomājos vien, cik daudz mašīnu tur pārvietosies, ja jau tagad dažās dienas stundās veidojas gandrīz sastrēgumi. No Dārzniecības ielas paredzēt iebraukšanu arī nav gudri, tur nav ietves, gājēji ir nepasargāti, laikam nav prātīgi palielināt transporta plūsmu. Baida jau arī tas, kas notiks ar veco pienotavas ēku. Ja nu to nojauks? Tad Vaļņu ielā nebūs vairs nevienas zīmīgas mājas. Pie pienotavas nereti apstājas tūristi, fotografē, nams ir skaists, kaut brūk,” domās dalījās apkaimes iedzīvotāja.
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