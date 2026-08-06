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Rakstu rakstiem svin Zaubes simtgadi

Iveta Rozentāle
03:00, 7. Aug, 2026
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Krāšņi. Skatītāji svētku gājiena dalībniekus sagaidīja ar lielu interesi. Un bija vērts, dalībnieki bija rūpīgi strādājuši pie noformējuma. FOTO: Iveta Rozentāle

Zaubes simtgades svētki aizritēja ar vērienu, piepildot katru stūrīti ar aizraujošām norisēm un prieka pilniem cilvēkiem. Pagasta kolektīvi un viesi devās cauri ciemam gājienā, Zaubes muižas parkā vietējie kolektīvi uzstājās koncertā “Krustām rakstām Zaubei 100”, bet svētki noslēdzās ar uguns šovu pie Augšezera.

Svētku atklāšanā izskanēja vārdi, ka gadsimta laikā mainās paaudzes, mainās pasaule, mainās dzīves ritms, bet paliek pats svarīgākais — mūsu zeme, mūsu saknes un cilvēki, kuri šo vietu sauc par savām mājām. Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte uzrunā sacīja: “Zaube ir liela vilinātāja, visvilinošākais pagasts no visiem novada pagastiem. Zaube vilina ar ezeriem, ozoliem, baznīcu, veikalu “Skorpions”, pazīstamu visā Latvijā, kūkām, un, protams, cilvēkiem, kas te dzīvo, tāpat lauku skolu, kurā arī jaunajā mācību gadā mācīsies skolēni. Zaubei patīk pārsteigt, un Zaubei patīk būt lepnai, jo viņa ir uz robežas ar Rīgu. Zaubēnieši reizēm ir tieši, bet par savu Zaubi stāv un krīt. Kad vakarvakarā skatījos, kā iekārtotas tematiskās pieturvietas, biju ļoti priecīga, ka satiku daudzus jaunus cilvēkus, zaubēniešus, jo redzu, ka Zaubes nākotne ir drošās rokās. Baudiet šo lielisko vilinātāju — Zaubes pagastu. Un īpašs paldies visiem, kas piedalījās svētku organizēšanā. Jo svētki ir tapuši no zaubēniešu vēlmēm, iecerēm, no viņu bagātās pūra lādes, kas šodien izritināta visu apskatīšanai.” Arī Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Medne vēlēja nākamos simts gadus papildināt ar skaistiem stāstiem un cilvēkiem: “Paldies, ka esat šai vietai, paldies, ka esat Zaubei!”

Līdz ar svētku uzrunām tika sveikti un īpašs paldies teikts zaubēniešiem, kuri veidojuši pagasta stāstu, nesuši Zaubes vārdu pasaulē, kuri ir sīksti savā raksturā, krietni darbā un kuri cieši turas pie savas zemes, dzimtajām mājām, dzimtas. Paldies par paveiktajiem darbiem, ieguldījumu un klātbūtni Zaubes dzīvē Amatas apvienības pārvaldes vārdā tika sacīts Viktoram Ozolam, Irēnai Bēr­ziņai, Robertam Maksiņam, Val­dim Lācim un Ojāram Evaldam Bīriņam.

Svētku apmeklētāji tika aicināti uz tematiskajām pieturām “Zaube laikmeta griežos”, kurās bija iespēja sajust, kā cilvēki pagātnē strādājusi, dzīvojuši, sportojuši un atpūtušies. Pieturās aicināja saimniecība “Zaube”, patērētāju biedrība, vēsturiskā studentu lauksaimnieku vienība “Dīva”, mežsaimnieki, atgādinot, ka mežizstrāde bijusi viens no galvenajiem iztikas avotiem zaubēniešiem, mednieku un makšķernieku klubs “Zaube”, Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds, kurš astoņus gadus Zaubē strādāja par ārstu, Zaubes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Tāpat pieturās bija iespējams laika lokos skatīt Zaubes sportu, arī slaveno ralliju “Sarma”, Zaubi viduslaiku noskaņās, bet veikala “Skorpions” iekšpagalmā — Zaubi kino un video arhīvos. Savukārt bērnu darbi bija skatāmi izstādē “Zaube pēc 100 gadiem”. Ikviens svētkos bija aicināts mieloties ar sātīgo simtgades zupu.

Piknikā pie Zaubes ozola aicināja daiļrecepšu grāmatu autores Liene Margeviča un Nata Bramberga kopā ar mūziķi Aivaru Lapšānu. Pie sevis aicināja arī Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols”, kas bija izveidojusi arī fotostūrīti svētku noskaņās. Ģimenes piedalījās dažādās radošās darbnīcās un sportiskās aktivitātēs, un viesi iepazina vietējo amatnieku mājražotāju darinājumus un gardumus. Ar aplausiem tika sagaidīti gājiena dalībnieki.

Zane Purviņa ar vīru uz svētkiem bija atbraukusi no Nītaures. Z. Purviņa pastāstīja, ka abi apmeklē gan vietējos svētku pasākumus, gan aizbrauc uz Latgali un Kurzemi, jo svētku nekad nevar būt par daudz, un ar smaidu piebilst: “Atbraucām sevi atrādīt un paskatīties, kas notiek apkārt. Tā kā uzstāsies arī Nītaures koris, noteikti iesim to klausīties. Katru gadu apmeklējam arī Zaubes savvaļas kulināro festivālu.”

Inita un Andris Kalniņi, “Druvas” uzrunāti, atzīst, ka cenšas svētkos redzēt itin visu. “Tagad dzirdam, ka skan dziesmas no parka puses, iesim klausīties tur,” teic A. Kalniņš. Tā kā viņš ir arī mednieku un makšķernieku klubā “Zaube”, tad kopā ar kluba dalībniekiem piedalījās arī svētku gājienā, un atzīst: “Prieks redzēt tik daudz priecīgu cilvēku.” Inita piekrīt, ka gājiens bija ļoti skaists un labi iederējās svētkos. Abi teic, ka visvairāk pārsteidza govs, kas arī devās gājienā, rotāta ar izteiksmīgo zvanu, kura skaņas varēja labi dzirdēt. “Kaut kas tāds vēl nebija redzēts,” ar smaidu teic Andris. Savukārt Inita vērtē, ka lai gan paši labprāt apmeklē svētkus arī citviet, šie šķiet vislabākie.

Svētki bija piepildīti ar muzikālu programmu, dienas gaitā ciemu pieskandināja folkloras kopa “Ore”, Zaubes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika koncertuzvedums “Dvēseles ainavas”, kur pie ērģelēm sēdās ērģelnieks Jānis Karpovičs un uzstājās teātra deju studija “Savanna”. Bet vakarā Jolantas Sausiņas režisētajā svētku koncertā “Krustām rakstām Zaubei 100” piedalījās vietējie amatiermākslas kolektīvi. Svētkiem turpinoties, visi varēja sadziedāties ar Zaubes jaukto kori un Amatas vīru kori “Cēsis”. Pasākuma apmeklētājus nenobiedēja arī lietus, un svētki turpinājās ar grupu “Zelta kniede”. Savukārt izskaņas kulminācija bija mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” organizētais uguns šovs, kurā nakts gaismās ezerā vizuļoja ugunskuri un pusnaktī ar ovācijām tika sagaidīts salūts.

Komentāri

Adel
23:39, 9. Aug, 2026
Sveiciens zaubei simtgadee.ta verienigi nosvineta..nu te japiekrit latgales laika zurnalista anatolija krilova atzinai.ka nevis vieta izdailo cilveku bet cilveks vietu...zaubiesi savu vietu ir izdailojusi ar lielu milestibu datbu ar svetkiem tradicijam kopaa sanaksanu un turpinajumu godinot savu milo dzivesvietu i.novelu nepadoties grutibam lai veseliba un dzivesprieksjums visiem jo nekur navv tik labi kaa maajas lturieties zaubiesi.lai berni neaizbrauktu.lai tie paliktu un turpinatutu juusu iesakto visas uzpausmes jaunaas simtgades sakuma..zaubei..jo kamer bus zaubiesi tikmer bus zaube
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