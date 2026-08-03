Ūdensrozes zied pagaidu dīķī

Vecpiebalgas dīķa tīrīšana sāka jau 2024. gadā, bet laika apstākļi darbus kavēja
Vecpiebaldzēni un viesi, kuri vēlas redzēt slavenās Vecpiebalgas ūdensrozes, nevar sagaidīt, kad beidzot dīķa tīrīšana tiks pabeigta un atjaunotajā ūdenstilpē atkal ziedēs krāšņās ūdensrozes.
Pirms svētkiem Vecpiebalgā būvnieki cītīgi strādāja, līdzināja dīķa malas un zemes kaudzes. Apkārtne izskatījās sakopta, bet kā jau, kad darbi vēl nav pabeigti.
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne deputātiem skaidroja situāciju un atzina, ka aizpērn iesāktajiem darbiem beigu termiņš nav zināms. Pagājušajā vasarā daudz lija, būvnieki strādāt nevarēja. Izpilddirektore pastāstīja, ka bija tikšanās ar projektētāju, būvnieku un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes speciālistiem. “Projektētājs un būvnieks skaidroja, ka kaut bija sauss pavasaris, dīķa apkārtne ir pārāk slapja, lai varētu veikt rakšanu. Dīķim jāizrok vēl viena terase, jāaizber pagaidu dīķis un apkārt jāizveido taciņa,” klāstīja L. Medne.
Ūdensrožu kolekcijai kopš dīķa tīrīšanas mājvieta ierādīta pagaidu dīķī. Tas ir neliels, augi zied. “Bija ierosinājums, ka uz laiku ūdensrozes varētu pārstādīt Vecpiebalgas Viesistabas dīķī otrpus ceļam, bet tam nepiekrita ūdensrožu saimniece, jo tik tās bieži pārstādīt nedrīkst, augi neiesakņosies,” skaidroja L. Medne.
Darbi turpināsies, tiklīdz apkārt dīķim apžūs. Kā deputātiem stāstīja izpilddirektore, būvniekiem samaksāti 9000 eiro par līdz šim paveikto. Projekta kopējās izmaksas plānotas 19 000 eiro. Ūdensrožu dīķa sakārtošana ir viens no iedzīvotāju līdzdalības projektiem, par kuru 2023. gada nobalsoja 469 novada iedzīvotāji.
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