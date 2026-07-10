Ungurmuižai neatrod nomnieku

Cēsu novada dome, 12 deputātiem balsojot par, septiņiem atturoties, jūnija sēdē būtisku izsoles nolikuma nepilnību dēļ neapstiprināja “Ungurmuižas” nomas tiesību izsoles rezultātu un atzina izsoli par nenotikušu.
Iepriekšējais nomnieks pērnruden līgumu ar pašvaldību pārtrauca. Pagājušajā vasarā nomnieks tūristu piesaistei veltīja maz uzmanības, netika rīkoti kultūras pasākumi, kas kādreiz pulcēja apmeklētājus no visas Latvijas. Arī šī vasara jau pusē un var teikt, ka zaudēta vēl viena sezona, kurā Ungurmuiža izkrīt no tūrisma aprites.
“Bija neveiksmīga noma un neveiksmīga nomas izsole, bet pie apsaimniekošanas nomas tiesību izsoles atgriezīsimies,” saka L. Medne. Kamēr taps jauni nomas tiesību izsoles noteikumi un izraudzīts nomnieks, par Ungurmuižas apsaimniekošanu atbildīga ir Pārgaujas apvienības pārvalde.
“Pārvaldei tiek piešķirts finansējums, vispirms jau tie 50 tūkstoši eiro, kurus pašvaldība būtu devusi jaunajam apsaimniekotājam kā līdzfinansējumu konkrētiem mērķiem. Patlaban tiek izstrādāta tāme Kungu mājas mazo jumtu nomaiņai. Jumts nav pareizi uzturēts, bet nav tik kritiskā stāvoklī kā mazie jumtiņi. Jāsakārto arī ūdens notekcaurules,” stāsta izpilddirektore un uzsver, ka pārvaldei būs nauda Ungurmuižas uzturēšanai, kā arī tiek domāts par darbinieku, kura pienākumos būtu tūristu piesaiste.
Pārgaujas apvienības pārvaldei ir jāsagatavo Ungurmuižas apsaimniekošanas turpmākās rīcības plāns, arī jāizvērtē iespēja pašvaldībai turpināt apsaimniekot īpašumu, nenododot to nomā.
Izsolei, kuru atzina par nenotikušu, bija pieteikušies divi pretendenti. Izsoles komisija tos sākotnēji izvērtēja un atzina, ka abi, SIA “PRIMEAXIS” un SIA “Seagull Group UAB”, atbilst izsoles nosacījumiem. SIA “PRIMEAXIS” nosolīja augstāko nomas maksu mēnesī — 1600 eiro, sākuma maksa bija noteikta 1000 eiro.
Domes lēmuma preambulā var lasīt, ka izsoles komisija lēmumprojektu par izsoles apstiprināšanu nodeva pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai. Tās rīcībā bija nonākusi kompetentas valsts iestādes sniegta ierobežotas pieejamības informācija par iespējamiem riskiem slēgt līgumu ar uzņēmumu, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, kā arī ieteikums, izvērtēt iespējamā nomnieka spējas apsaimniekot kultūrvēsturisku ēku kompleksu.
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija konstatēja nepilnības izsoles noteikumos. Tajos norādīts, ka potenciālajam nomniekam jābūt ne mazāk kā divu gadu pieredzei nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, viesmīlības pakalpojumu sniegšanā vai tūrisma organizēšanā (vismaz vienai no pieredzēm). Noteikumi pieļāva, ka nomas tiesību pretendenta pieredze tiek apliecināta tikai vienā darbības jomā, turklāt nebija norādīts, kādi dokumenti jāiesniedz, nebija noteikti pieredzes izvērtēšanas kritēriji, kas būtu nepieciešami, lai pašvaldība nodotu nomā Valsts nozīmes kultūras pieminekli.
SIA “PRIMEAXIS” pamatdarbība ir automobiļu apkope un remonts, mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope. 12. aprīlī šī SIA reģistrējusi papildu darbības veidus, arī kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, atjaunošanu, veselības aprūpes, izglītības, kultūras pakalpojumus, izmitināšanu viesu mājās, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. SIA “PRIMEAXIS” ir pieredze biroju, kafejnīcu, autotransporta servisa telpu apsaimniekošanā, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, kas formāli atbilst izsoles noteikumu prasībām. Kā norādījusi komisija, no publiski pieejamiem avotiem nav iespējams objektīvi un vispusīgi izvērtēt pretendentu pieredzi, pārliecināties, ka šai SIA vai sadarbības uzņēmumam SIA “GOLDEN GROVE” ir pieredze valsts nozīmes kultūras pieminekļa apsaimniekošanā.
Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija pieņēma lēmumu (atzinumu) — nomas tiesību izsoles rezultātu neapstiprināt, jo izsoles noteikumos pretendentu kvalifikācijas pārbaudē ir konstatētas būtiskas nepilnības. Tās var ietekmēt pašvaldības iespēju izvēlēties nomnieku, kurš spēj nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanu, apsaimniekošanu un attīstību atbilstoši labas pārvaldības principiem un publiskas personas mantas lietderīgas izmantošanas prasībām.
“Arī ar otru pretendentu līgums par Ungurmuižas apsaimniekošanu netiek slēgts, lai neraisītos debates, ka pašvaldība lobē kādu no konkursa dalībniekiem. Arī otram nomas izsoles dalībniekam, SIA “Seagull Group UAB”, kas reģistrēts Lietuvā, nebija pieredzes kultūrvēsturisko pieminekļu apsaimniekošanā,” skaidro izpilddirektore Līga Medne.
Komentāri