Skaistus Jāņus!

“Citas kapsētas novadā izpļautas, bet Skujenes centra kapi ne. Pie zaļo atkritumu izgāztuves pat netiek […]
“Dažviet jau esot parādījusies pagājušās vasaras sērga – Spānijas kailgliemeži. To gan mazāk nekā pērn, […]
“Tikko televīzijas ziņās dzirdēju, ka Latvijā vidējā pensija ir 685,92 eiro. Maza gan. Acīmredzot mazākā […]
“Skatos, ka saldējums veikalā maksā gandrīz divi eiro! Tas nav tas dārgais, ko ieved no […]
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