Satiksmes ierobežojumi Cēsu svētku laikā

Cēsu 820. gadu svinībās pilsētas centrā satiksmei daudzviet tiek slēgtas ielas, to nosaka plašais svētku piedāvājums. Laiks, kad transportlīdzekļiem nebūs pieejama kāda iela vai tās posms, atšķiras. Dažviet satiksmi slēdz uz diennakti, citviet uz īsāku vai garāku laiku.
Šodien, 17. jūlijā, no pulksten 15 transporta kustībai nav pieejams Vienības laukums un tas būs slēgts līdz svētdienas, 19. jūlija, rītam pulksten 7. Visu satiksmes ierobežojumu laiks labi redzams Cēsu novada domes izveidotajā kartē. Vietvara aicina ar tiem iepazīties un ņemt vērā, plānojot braucienus ar motorizēto transportu. Uz svētku pasākumiem cēsnieki aicināti doties kājām vai braukt ar velosipēdu.
Atbraucējiem no citām novada vietām “Druva” iesaka automašīnu stāvvietas sākt meklēt, neaizbraucot līdz pilsētas centram.
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