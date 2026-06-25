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Šaha festivāls sāk piesaistīt arī meitenes

Līga Salnite
03:00, 26. Jūn, 2026

Divkārt vairāk. Ja iepriekšējos gados uz specializēto šaha turnīru meitenēm pieteicās vien knapi 20 jaunietes, šoreiz beidzot dalībnieču skaits sasniedza teju pussimtu. FOTO: Līga Salnite

No otrdienas, 16. jūnija, Cēsīs norisinās nu jau piektais starptautiskais šaha festivāls. Tas iezīmējies ar plašāku reģionu pārstāvniecību un beidzot arī īpašā meiteņu turnīra popularitātes lēcienu.

Šaha festivāla “Cēsis” direktors Jānis Vingris “Druvai” pastāsta, ka meiteņu turnīrs “Go Girl!” notiek jau ceturto reizi. Līdz šim uz to pieteikušās vien ap diviem desmitiem dalībnieču, un festivālam tas bijis pat visai neizdevīgi, tomēr nu viņš ir priecīgs, ka “izturējis savu līniju” un šogad jau pieteikušās teju pussimts meiteņu, kam patīk šahs. Arī kopumā dalībnieku pārstāvība krietni paplašinājusies, joprojām visvairāk šahistu ir no galvaspilsētas, taču ir arī no Dobeles, Rēzeknes, Daugavpils un Valkas. Avīze mazo dalībnieču vidū pamanīja Igaunijas, Somijas un pat Izraēlas pārstāves, uz ko J. Vingris atteic – igauņi šajos svētkos gan nu jau esot regulārie viesi. Taču pieaugušo meistaru vidū šogad esot dalībnieki no Indijas, Serbijas, Zviedrijas un Lietuvas.

Pasākuma rīkotājs norāda, ka sacensību organizēšanā tiek domāts, kā dalībnieku labāk iepazīstināt ar Cēsīm. J. Vingris pastāsta, ka vēlas ikgadējā festivāla norisei katru reizi izvēlēties citas pilsētas vietas, piedāvājot arī dažādas atpūtas un atraktīvas izklaides iespējas.

Norišu jaunums bija arī festivāla pirmās dienas vakarā notikusī Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) meistara Miķeļa Vingra simultānspēle ar septiņpadsmit spēlētājiem Rožu laukumā. M. Vingris spēlēja pret septiņpadsmit dalībniekiem.

19. jūnijā, Rožu laukuma pasākumu teltīs notiks iesācēju turnīrs, bet nedēļas nogalē Maija parkā risināsies divcīņas ātrajā šahā un ātrspēlē, kā arī pāris atraktīvo turnīru ar radošām atkāpēm spēles noteikumos.

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