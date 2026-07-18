Sagatavoti ieteikumi, lai palīdzētu ūdenstūrisma organizēšanai

Projekta “Ūdenstūrisma pieejamības uzlabošana” (Riverways II) ietvaros sadarbībā ar Tartu Universitātes Pērnavas koledžas ekspertiem un projekta partneriem izstrādātas “Vadlīnijas pieejama un iekļaujoša ūdenstūrisma nodrošināšanai”, informē Vidzemes plānošanas reģions (VPR). Vadlīnijās sniegti praktiski padomi pieejamāku ūdenstūrisma pakalpojumu veidošanai.
Apkopoti gan ieteikumi par darbu ar dažādām sabiedrības grupām, gan par drošības jautājumiem, klientu pieredzes veidošanu, komunikāciju un vides pieejamības risinājumiem. Izdevuma veidotāji atzinuši, kas tas būs vērtīgs arī pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, infrastruktūras plānotājiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas veidot pieejamāku un iekļaujošāku vidi. Taču šīs vadlīnijas īpaši noderēs laivu iznomātājiem, ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem un citiem tūrisma uzņēmējiem, norāda VPR. Informācija palīdzēs pilnveidot pakalpojumu pieejamību un nodrošināt kvalitatīvu pieredzi pēc iespējas plašākam apmeklētāju lokam.
Vadlīnijas ir pieejamas latviešu, angļu un igauņu valodā Vidzemes plānošanas reģiona interneta vietnē. Tās sagatavotas, īstenojot Eiropas savienības finansiāli atbalstītu programmu.
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