PIESLĒGTIES
Svētdiena, 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Sagatavoti ieteikumi, lai palīdzētu ūdenstūrisma organizēšanai

Arita Lejiņa
03:00, 19. Jūl, 2026

Projekta “Ūdenstūrisma pieejamības uzlabošana” (Riverways II) ietvaros sadarbībā ar Tartu Universitātes Pērnavas koledžas ekspertiem un projekta partneriem izstrādātas “Vadlīnijas pieejama un iekļaujoša ūdenstūrisma nodrošināšanai”, informē Vidzemes plānošanas reģions (VPR). Vadlīnijās sniegti praktiski padomi pieejamāku ūdenstūrisma pakalpojumu veidošanai.

Apkopoti gan ieteikumi par darbu ar dažādām sabiedrības grupām, gan par drošības jautājumiem, klientu pieredzes veidošanu, komunikāciju un vides pieejamības risinājumiem. Izdevuma veidotāji atzinuši, kas tas būs vērtīgs arī pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, infrastruktūras plānotājiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas veidot pieejamāku un iekļaujošāku vidi. Taču šīs vadlīnijas īpaši noderēs laivu iznomātājiem, ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem un citiem tūrisma uzņēmējiem, norāda VPR. Informācija palīdzēs pilnveidot pakalpojumu pieejamību un nodrošināt kvalitatīvu pieredzi pēc iespējas plašākam apmeklētāju lokam.

Vadlīnijas ir pieejamas latviešu, angļu un igauņu valodā Vidzemes plānošanas reģiona interneta vietnē. Tās sagatavotas, īstenojot Eiropas savienības finansiāli atbalstītu programmu.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Spāres muiža — jauna kultūrvieta ar būtisku pievienoto vērtību

03:00, 13. Jūl, 2026

“Ivi” bērniem dāvina inventāru un sportiskas nodarbes

03:00, 17. Jūl, 2026

Pansionāta svētkus svin kopā ar tuviniekiem

03:00, 16. Jūl, 2026

Straupe savij vēsturi un šodienu

03:00, 15. Jūl, 2026

Cēsniekiem Madonā bagāta medaļu raža

12:52, 16. Jūl, 2026

Veiksmīgi starti vieglatlētikā

08:52, 17. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Par spīti kaislībām

12:46, 16. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja un topošie politiķi naida krustugunīs

12:45, 16. Jūl, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kosa senāka par dinozauriem?

17:24, 11. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Politikas bīstamās ēnas puses

17:23, 11. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Alkohols joprojām daudzu nāvju cēlonis

16:43, 10. Jūl, 2026

Tautas balss

Lai trokšņo, bet ne pie mājām

12:47, 16. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Lasīju par jauniešiem, kas naktīs brauc ar motorolleriem un traucē citiem gulēt. Ienāca parātā, ka […]

Pārmetumi nepareizam adresātam

12:47, 16. Jūl, 2026
Cēsniece A. raksta:

“Sociālajos medijos cēsnieki šausminās par Cēsu–Valmieras ceļu, kura vidū netālu no pilsētas robežas veido tādu […]

Vai var mazināt jucekli satiksmē

17:26, 12. Jūl, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Protams, labi, ka Cēsīs notiek lieli pasākumi, bet vietējiem tā sarežģītā braukšana pa pilsētu ir […]

Radio paliks radio un televīzija – televīzija

17:26, 11. Jūl, 2026
1
Lasītāja raksta:

“Pavisam dīvaini ar Latvijas televīzijas un radio nosaukumu. Vai tad kāds teiks, ka klausījies Latvijas […]

Jauniešiem patīk motora rēkoņa

16:44, 10. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Ne jau tikai Cēsīs jaunieši naktīs brauc ar transportlīdzekļiem, kas taisa pamatīgu troksni, kā rakstīja […]

Sludinājumi

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054