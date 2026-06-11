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Pilsētnieku atpūtas vietu nākas uzraudzīt aizvien stingrāk

Andra Gaņģe, Marta Grūbe
03:00, 12. Jūn, 2026

Nejauki. Gadu desmitiem augušo tūju stumbri nomizoti. Cik ilgi kociņi izdzīvos? FOTO: Marta Grūbe

Cēsīs, Maija parkā, īpaši jau bērnu rotaļu laukumā un tā apkārtnē ik pa laikam redzami postījumi, ko nodara apmeklētāji.

Nereti tiek sabojātas bērniem paredzētās atrakcijas, pie velo trases nesen salauzti soliņi. Kāda apmeklētāja stāstīja, ka pārvietojamai tualetei bijusi izgāzta siena un podā ielikts garš koks. Par nodarīto tūjām jeb dzīvības kokiem “Druva” pārliecinājās savām acīm. Vismaz pāris metru augstumā lielajiem kokiem noplēsta miza. Jāatgādina, ka miza pasargā koku no kaitēkļiem, slimībām un apkārtējās vides. Ja miza tiek noplēsta vai sabojāta, augs nespēj pilnvērtīgi funkcionēt, tas var saslimt un pat iet bojā.

Cēsu novada pašvaldības policija norāda, ka diemžēl parkos un rotaļu laukumos nākas saskarties ar postījumiem, un atgādina, ka vandalisms publiskās vietās rada ne tikai finansiālus zaudējumus, bet arī drošības riskus. Salauztas šūpoles, slidkalniņi var būt bīstami bērniem, bet bojātas virsmas vai asi priekšmeti var radīt traumas ikvienam apmeklētājam. Paš­valdības policijas priekšnieks Guntars Nor­buts, jautāts par postījumiem Maija parkā, pastāstīja, ka vietvaras policija regulāri uzrauga šo vietu, patruļa tur ierodas vairākas reizes dienā gan gaišajās stundās, gan tumšajā diennakts laikā. Parkā ir izvietota video novērošana, drīzumā tiks uzstādītas papildu novērošanas kameras, lai labāk pārskatītu teritoriju.
G. Norbuts atgādina, ka par pārkāpumiem, kuri saistīti ar vandalismu, ir paredzēti sodi, un pastāsta, ka par sabiedriskās kārtības neievērošanu ir iesāktas vairākas administratīvās lietvedības. “Publiskās atpūtas vietas ir domātas visiem, bet postījumi rada nekoptu vidi, mazina cilvēku vēlmi izmantot publiskās atpūtas vietas. Īpaši būtiska ir ietekme uz bērniem, jo samazinās drošu un pieejamu vietu skaits rotaļām, fiziskām aktivitātēm un socializācijai. Tikai ar savstarpēju cieņu un atbildīgu attieksmi iespējams uzturēt drošu, sakoptu pilsētu.”

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