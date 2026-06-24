Piketē pret privātā partnera piesaisti siltumražošanai ciematos

Pie Cēsu novada vietvaras durvīm ceturtdienas rītā reizē ar domes sēdi sākās neliels un pieklājīgs pikets pret pašvaldības virzību privāta partnera un investīciju piesaistei pašvaldības uzņēmumam “Līgatnes komunālserviss”.
Protestā piedalījās ap desmit cilvēku, galvenokārt Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijā dzīvojošie, visi atklāti iebilda pret pašvaldības lēmumu centralizēto apkuri pagastos nodot privātajam pakalpojumu sniedzējam. Jau iepriekš deputāti lēmuši, ka, piesaistot izsolē investoru, pašvaldība kapitālsabiedrībā saglabās 49% pārstāvniecības.
Piketa rīkotājs, Priekuļu apvienības pārvaldes galvenais speciālists komunālajos jautājumos, Ainārs Amantovs bija sagatavojis uzskatāmu siltuma tarifu salīdzinājumu, ar ko varēja iepazīsties arī garāmgājēji. Cēsīs, kur siltumenerģijas pakalpojumu sniedz privāts uzņēmējs, megavatstunda (bez PVN) izmaksājot 87,51 eiro, turpretī Priekuļu pagastā – 62,99 eiro un Liepā pat 50,79 eiro. Tiesa, īsā sarunā ar “Druvu” A. Amantovs gan atzina, ka lielas cerības neesot, taču, viņaprāt, ir ļoti svarīgi iedzīvotājiem izteikt savu viedokli.
Protesta akcija pirmo stundu tika aizvadīta klusi, turot rokās plakātus ar uzrakstiem – “Radiatori trīc aiz sajūsmas!”, “Vietējais siltums meklē saimnieku’’. ‘’Iedzīvotāju viedoklis NAV obligāts…”, “Atklātība šajā darījumā ir tik caurspīdīga, ka neko nevar saskatīt!”, “Ne viss, kas pieder pašvaldībai, ir jāpārdod!”, “Pārdodam vistu, lai nopirktu olu!”, kā arī piesaukti dzimtbūšanas laiki. Kad avīze taujā, vai šis nebūtu jautājums, ko varētu kvalitatīvi apspriest un izvērtēt iedzīvotāju padomē, Priekuļos dzīvojošā pensionētā skolotāja Dzintra Kaparkalēja atzina, ka līdz šim viņas pagastā nav izdevies padomi izveidot. Paužot mīlestību pret Priekuļiem, kundze bija pilnīgi pret visām pakalpojumu un pārvaldības centralizācijas idejām lielajā Cēsu novadā. “Kamēr bijām atsevišķi Priekuļu novads, mums viss bija vienkārši ideāli – gan pašvaldība, gan arī visi projekti tika apstiprināti. Arī sava komunālā saimniecība un pagaidām – arī sava katlumāja,” pauda Dz. Kaparkalēja, pārliecināta par priekuliešu nevēlēšanos iekļauties novada kopējā saimniecībā un vēl jo vairāk par siltuma apgādes atdošanu uzņēmējam.
Visu piketa laiku, līdz pat pulksten 12, pasākumu uzraudzīja arī pašvaldības policijas pārstāvji, kuri jau pašā iesākumā profilaktiski piekodināja protestētājiem skaļi neklaigāt un netraucēt ieeju pašvaldības ēkā.
Arī domes sēdē raisījās aktīvas debates par kārtējo ar “Līgatnes komunālservisu” saistīto jautājumu. Bija paredzēts visnotaļ tehnisks lēmums – par dokumentu apstiprināšanu privātā partnera piesaistes konkursam. Pēc daudzkārtējiem deputātes Evitas Šīrantes (“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) iebildumiem par notiekošā procesa leģitimitāti un vēl citu deputātu jautājumiem par plānoto konkursu, domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (“Vienotība”) gan atgādināja, ka virzība uz siltumenerģijas pakalpojuma nodošanu daļēji privātās rokās notiek jau teju pusgadu un šajā laikā ir bijušas iespējas izzināt un skaidrot šī plāna detaļas. Galu galā deputātu balsojumā skaidri iezīmējās koalīcijas un opozīcijas attiecības – desmit priekšstāvji balsoja par, astoņi opozicionāri- pret un viens atturējās. Dokumenti tika apstiprināti, un pašvaldība gatavosies konkursam.
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