Pansionāta svētkus svin kopā ar tuviniekiem

Cēsu pilsētas pansionāts nosvinēja 32. jubileju, kur kopā sanāca gan iemītnieki un viņu tuvinieki, gan darbinieki, svinot ne tikai iestādes svētkus, bet arī Ģimenes dienu.
Pansionāta direktors uz laiku Arkādijs Suškins “Druvai” sacīja: “Nav tik svarīgi, kādu jubileju atzīmējam pansionātam, svarīgāk ir tas, ka svētkos mūsu iemītnieki ir kopā ar saviem mīļajiem un tuviniekiem. Un man liels prieks, ka tuvinieki bija ieradušies diezgan lielā skaitā. Tomēr ne visiem vairs ir radinieki, īpaši tiem, kuri ir cienījamos gados, tad viņiem tuvi ir draugi, kaimiņi. Man prieks, ka šīs divas ar pusi stundas visi varējām pavadīt kopā. Ceru, ka tā iedibināsies kā tradīcija.”
A. Suškins atzīst, ka ne visus pansionāta iemītniekus ikdienā apmeklē tuvinieki, tomēr situācijas ir ļoti dažādas: “Ir tuvinieki, kas nāk regulāri vairākas reizes nedēļā, ir tādi, kas reizi mēnesī, bet diemžēl arī tādi, kas atstājuši radinieku tikai mūsu ziņā. Kādiem atgādinām, ka nevajag aizmirst, bet tā, protams, ir katra cilvēka izvēle. Mūsu iemītnieki ir pieraduši, bet tomēr pārdzīvo, jo zina, ka ir meitas vai dēli, vai mazbērni. Mēs katrā ziņā par katru apmeklējumu esam ļoti priecīgi un cenšamies, lai apmeklējumi būtu pēc iespējas biežāk. Arī ziemā, vīrusu laikā, nebijām slēgti nevienu dienu, tikai bija piesardzības pasākumi — bahilas, maskas, roku dezinficēšana, bet turpinājām ļaut nākt apmeklētājiem, jo saprotam, ka tas ir ļoti būtiski.”
Tāpat direktors pastāsta, ka uz svētku pasākumu īpaši aicināti bija arī visi kolektīva darbinieki, kas kopskaitā ir 62, jo tā arī namiņa iemītniekiem bija iespēja iepazīt tos tuvāk. Apsveikumi un goda raksti tika pasniegti aprūpes darbiniekiem, pārtikas bloka, medicīnas darbiniekiem, sociālā darba speciālistiem, tehniskajiem darbiniekiem, pateicoties par rūpēm un nesavtīgo atdevi, siltajiem smaidiem, labajiem vārdiem, pacietību ikdienas gaitās un sirds siltumu. Direktors arī pastāstīja, ka iemītniekiem ēdināšana notiek četras reizes dienā un no 1. augusta pansionāts būs viens no pirmajiem, kurā tiks pasniegts ēdiens, kas gatavots no ekoloģiski audzētiem produktiem. Apsveikumus saņēma arī brīvprātīgā darba veicēji.
Medaļas saņēma arī iemītnieki, kas rosīgi piedalās pansionāta sociālajās norisēs vai izceļas ar kādu sirsnīgu aktivitāti — vai tā būtu dzejas rakstīšana, tamborētu darbiņu pagatavošana, kas kļūst par dāvanām pansionāta viesiem, lasīšana, atbalsts līdzcilvēkiem vai kāda cita jauka aizraušanās. Arī svētku koncerta dalībnieki — Cēsu Teātra dziedošie aktieri, deju grupa “Gaujmalietes” un Kociņkapella — ne tikai sniedza muzikālu sveicienu, bet arī vēlēja atrast laiku sarunām, būt cilvēcīgiem, enerģijas pilniem. Svētku reizē viesojās arī pansionāta pirmā direktore Valentīna Mihailova, kas vēlēja veselību un mieru, savukārt darbiniekiem — izturību.
Īpašs paldies tika veltīts arī A. Suškinam, izceļot viņa atbildību, profesionalitāti, cieņu un sapratni, turpinot iesākto darbu. Iemītnieku padomes locekle Ausma Kalniņa, kurai ir 94 gadi, par direktoru sacīja, ka viņš ir kopā ar cilvēkiem gan svētku, gan bēdu brīžos, patiesi ieinteresēts un ar vēlmi atrisināt cilvēku sasāpējušos jautājumus. Viņa svētkos visiem vēlēja sirdī mieru un mīlestību.
Arkādijs Suškins sacīja, ka tad, kad pirms gada sāka šeit strādāt, jau tad pauda, ka “mūsu vienīgais darbs ir, lai jums visiem būtu labi”. “Druvai” direktors arī sacīja: “Te darbs no rīta līdz vakaram, arī brīvdienās, jo te dzīvo cilvēki, mēs viņiem esam ģimene. Vienmēr domāju, ja te būtu mana mamma vai tētis, cits tuvs cilvēks, es gribētu, lai ar viņu viss ir kārtībā. Mums ļoti laba komanda, katrs zina savu darbu un ir ar atbildības sajūtu. Gada laikā mēģinājām nostiprināt darbinieku sastāvu, jo lai arī algas nav milzīgas, ar domes atbalstu tās ir izdevies paaugstināt. Turpināsim to darīt, jo man ir būtiski, ka komanda ir ieinteresēta labi strādāt.”
A. Suškins pašvaldībai ir izteicis vēlmi iesāktos darbus turpināt un cer, ka šīs nedēļas domes sēdē tos apstiprinās: “Man ir daudzas iestrādes, kuras vēlētos pabeigt un kaut kad nodot nākamajam direktoram, tāpēc ceru uz deputātu atbalstu.”
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