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Nītaures pamatskolas senā ēka atdzīvojas jaunā veidolā

Andra Gaņģe
03:00, 3. Jūn, 2026

Svinīgs brīdis. Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūvētā ēka ir atklāta. Lenti griež (no labās) skolas direktore Gunta Mellīte, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte, eksprezidents Andris Bērziņš, būvniecības uzņēmuma “Warss+” pārstāvis Ritvars Mucenieks, līdzās pieaugušajiem skolas audzēkņi. FOTO: Andra Gaņģe

Nītaures mūzikas un vispārizglītojošā pamatskola jauno mācību gadu sāks atjaunotā ēkā, kādreizējā muižas kungu mājā, kur kopš 1936. gada atrodas skola. Senais nams ieguvis mūsdienīgas un, var teikt, elegantas skolas veidolu.

Pārbūvētās ēkas atklāšanas pasākums bija emocionāli piesātināts. Nītaures pamatskolas direktore Gunta Mellīte atzina; “Šodien piedzīvojam nozīmīgu brīdi mūsu skolas vēsturē. Renovētās skolas ēkas atklāšana nav tikai būvdarbu noslēgums, tas ir jauns sākums!”

Vēlējumus skolas attīstībai teica Cēsu novada pašvaldības vadība un citi viesi. Eksprezidents Andris Bērziņš, kurš savulaik beidzis Nītaures skolu, atzina, ka šī skola iedevusi pamatu tālākām mācībām visa mūža garumā, un uzsvēra, cik svarīgi ir jaunietim prast izmantot skolotāju sniegto. “Bērnam jāsaprot, ka skolotājs ir tas, kurš palīdz iet uz priekšu, taču skolēnam arī jāapzinās, ka tālāk viss atkarīgs no katra paša,” sacīja A. Bērziņš, norādot, ka jābūt drosmīgiem savā izvēlē, “jāpaņem pasaules zināšanas un jāliek kopā ar mājās iegūto, lai ietu uz priekšu.”

Plīvo karogs. Pirms Nītaures pamatskolas nama atklāšanas dalībnieki varēja ieiet ēkā, pie skolas piestiprināja valsts karogu. Gods to darīt bija septītās klases audzēknim Sandijam Tokarevam.

Arī novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs Nī­taures skolas audzēkņiem vēlēja piepildīt sevi tālākā ceļā. Ama­tas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte atgādināja, ka mācības atjaunotajā ēkā sāksies septembrī, bet atklāšanu nolēma rīkot jau maijā, “lai 2025./2026. gada absolventi atceras salīdzinājumu, kā bija pagaidu mācību vietā, kāda bija skola pirms pārbūves un kāda tā ir tagad. Kad pēc gadiem skatīsieties fotogrāfijas, lai tajās redzat arī atjaunoto skolu”.
Iecere par Nītaures skolas ēkas pārbūvi nostiprinājās jau pirms 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas, toreizējā Amatas novadā, kuru vadīja Elita Eglīte. “Paldies Elitai Eglītei, ka viņa pārliecināja par nepieciešamību atjaunot šīs mācību iestādes ēku,” atklāšanas pasākumā pauda arī J. Rozen­bergs.

Skolas nama pārbūve nav bijusi vienkārša, vecajā ēkā atklājās daudz papildu darāmā. Novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta pastāstīja, ka, piemēram, pilnībā bojātas bija koka starpstāvu pārsedzes. I. Herbsta vērtēja, ka var teikt – ēka gandrīz uzbūvēta no jauna. Līgums par projekta īstenošanu ar SIA “Warss+” noslēgts 2024. gada decembrī, 2025. gada februārī objekts nodots būvniekiem. I. Herbsta pateicās uzņēmumam par lielisko sadarbību un pastāstīja epizodi, kas raksturoja ēkas stāvokli, kad sākās pārbūve: “Kādā sienas caurumā bija putna ligzda. Būvnieki ļāva izperēt un aizvadāt putnēnus, tad mūrēja caurumu ciet.”
Paldies par paveikto visiem sacīja namamāte, pamatskolas direktore Gunta Mellīte. Direk­tore novērtēja gan pašvaldības devumu skolas ēkas atjaunošanā, gan celtnieku darbu. “Šis rezultāts nav radies vienā dienā. Aiz tā ir daudzu cilvēku darbs, pacietība un sadarbība. Mēs, vietējā kopiena, no sirds pateicamies visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā, – Cēsu novada pašvaldībai, būvniekiem, projekta vadītājiem, arhitektiem, ikvienam, kurš ar savu darbu un atbalstu palīdzēja šo sapni pārvērst īstenībā.” Atmiņai ikviens ēkas renovācijas projektā iesaistītais saņēma ierāmētu fotogrāfiju, kur atjaunotais nams redzams nokrēslā mirdzošiem logiem un jauno nītauriešu, skolēnu, lasīto maijpuķīšu pušķi.
Kā pateicība par skaisto skolu izskanēja arī mācību iestādes audzēkņu priekšnesumi. Dzie­dāja pirmklasnieku ansamblis, skanēja 7. klases audzēknes An­nas dziesma par zelta zivtiņu, 4. klases skolēns Roberts runāja prozu par vasarai tik raksturīgo nodarbi – zāles pļaušanu. Sa­vukārt ikviens skolēns saņēma ēkas atklāšanas svētku dāvanu. Elita Eglīte, skolas krustmāte, visiem dāvināja Siguldas STEAM izglītības un tehnoloģiju centra apmeklējumu.

Nītaures pamatskola novada skolu tīklā paredzēta kā uzņemošā mācību iestāde. Nama pirmais stāvs pielāgots pirmsskolas izglītības vajadzībām. Telpu aprīkošana gan vēl sākumā. Skolas saimnieks Jānis Šteins pastāstīja, ka daļa mēbeļu būs jaunas, tajā skaitā iebūvējamās, daļa līdzšinējās.

Projekts “Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Atveseļo­šanas un noturības mehānisma līdzfinansējumu. Līgums par būvdarbiem ar SIA “Warss+” noslēgts par 1 998 412,75 eiro (bez PVN).Mērķis samazināt siltuma zudumus, panākot ievērojamu enerģijas ietaupījumu.

Ēkai nomainīti logi, siltināta fasāde, atjaunota apkures sistēma, pārejot no malkas apkures uz automātisku granulu apkuri ar diviem katliem. Ir izbūvēta ventilācijas sistēma, no jauna ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma un ugunsdrošības sistēma. Nomainītas visas iekštelpu inženiersistēmas – ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un vājstrāvas tīkli.

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