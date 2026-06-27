Nav varenu baļķu, izzūd amata prasme

Trīs dienas Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā ikviens varēja gan vērot, gan pats piedalīties vienkoča laivas izciršanā.
Pieredzējušā kokamatnieka Riharda Vidzicka vadībā darbs ritēja raiti.
“Vienkārša forma, nav nekā sarežģīta. Agrāk visbiežāk laivas cirta no apses, mēs no priedes,” saka meistars un uzmanīgi vēro, kā ar cirvjiem un cērtēm strādā gan tie, kam darbs ar koku nav svešs, gan tādi, kuri grib paturēt rokās kokamatniecības instrumentus un pamēģināt. Piedalās arī igauņi, viņi ir meistari, tiesa gan, citas formas laivu gatavošanā.
Kad laiva būs gatava, tai uzliks jumtu, lai nežūst saulē. Tiks izgatavoti airi. Āraišos tā kalpos kā eksponāts, tāpat kā no apses cirstā. Tā bija apskatāma 27 gadus.
“Vienkoča laivas neatšķiras ne reģionos, ne to izgatavošanas laika. Kā pirms tūkstošiem gadiem cirta, tā tagad. Viss atkarīgs, kāds baļķis bija pieejams un kādai vajadzībai laivu gatavoja,” skaidro arheoloģiskā parka arheologs Jānis Meinerts un pastāsta, “lai izzinātu vienkoča laivu būves un izmantošanas tradīciju mantojumu Vidzemē un Dienvidigaunijā, mēs ar igauņiem darbojamies kopīgā projektā.” Ziemā pagūts izpētīt gan arheoloģiskos paraugus, gan materiālus muzeju krājumos Latvijā un Igaunijā. Igaunijā meistari aizvien gatavo izvērstās laivas, šīs amata prasmes ierakstītas UNESCO mantojuma sarakstā, un amats tiek nodots no meistara meistaram. Projekta dalībnieki šonedēļ dodas braucienā ar izvērstajām laivām Igaunijā.
“Izvērstās laivas izgatavot ir sarežģītāk, darbs ir precīzāks. Laivu izcērt, tajā ielej ūdeni, karsē un lēnām vērš vaļā koku, ievieto ribas. Izvērstās laivas bija, lai brauktu Peipusā vai jūrā,” stāsta arheologs un uzsver, ka tādas gatavotas arī Latvijā. Muzejā kādā senā dokumentā lasījis zvejnieka stāstīto, ka agrāk visi braukuši ar izvērstajām laivām, bet tagad gatavo no dēļiem, jo nav pietiekami resnu baļķu. Taču ir vēstures liecības, ka igauņi no salām braukuši uz Latviju meklēt baļķus laivām. Vasarā sarunājuši, ziemā ar zirgu brauca pakaļ.
Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā ir izveidota izzinoša izstāde par vienkoča laivām, tā būs apskatāma visu vasaru.
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