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Mores skolai - 151! Gaida ciemos absolventus un bijušos pedagogus

Druva
17:09, 19. Jūn, 2026

Skolā katrs esam pavadījuši daudz laika, kad skola pēc dažiem gadiem vai vairākiem gadu desmitiem mūs atkal sauc, esam gatavi tajā atgriezties! Šoreiz visus savus bijušos – gan skolēnus, gan darbiniekus – 20. jūnijā mīļi gaidīs Mores pamatskola, kurā mācījušies daudzi Cēsu novada iedzīvotāji. Uz svinīgo brīdi Mores Tautas namā visi aicināti plkst. 18, bet jau no plkst. 13 salidojuma dalībniekiem būs iespējams izstaigāt skolu. Dienas gaitā notiks C klasīšu tikšanās, iepazīšanās ar  skolas hroniku, bijušo un esošo darbinieku tikšanās, daudz jauku sarunu un atmiņu. Pēc svinīgā pasākuma fotografēsimies, našķosimies ar līdzpaņemtajiem gardumiem un, protams, arī izdejosimies, kā jau svētku reizē pieklājas.  Dalības maksa – 10 eiro, veicot skaidras naudas norēķinu reģistrēšanās brīdī.

Rakstveida liecības par skolu esamību tagadējā Mores pagasta teritorijā saglabājušās jau no 1875. gada, lai arī par nepieciešamību tādas izveidot runāts vēl pārdesmit gadu iepriekš. Tā skola pastāv cauri gadsimtiem. No 2006. gada Mores pamatskola ieguva vēl kādu īpašo novirzienu – taj;a sāka mācīties arī tie bērni, kuru skolas gaitām nepieciešama īpaša uzmanība gan no skolotāju, gan vecāku puses. Uz Mori šādi bērni ik dienu brauc arī no Cēsu novada.

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