Mobilitāte Cēsīs. Lai visiem satiksmes dalībniekiem būtu ērti

Seminārā “Mobilitāte Cēsīs: dati un rīcības virzieni” speciālisti dalījās ar datiem un secinājumiem no veiktajiem pētījumiem par mobilitāti, analizēja to nozīmi pilsētas turpmākajā attīstībā un iezīmēja nākamos soļus ērtākai, drošākai un pieejamākai pārvietošanās videi Cēsīs.
Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Madara Jenerte informēja par pašvaldības mobilitātes projektiem un projekta “SUMP for BSR” pieredzi, mobilitātes speciāliste Evija Taurene – par situāciju un attīstības iespējām velosipēdu novietņu infrastruktūrā Cēsīs, mobilitātes speciālists Ritvars Šilkovs dalījās ar satiksmes datiem no viedajām kamerām. “Bolt” vecākais operāciju vadītājs Ronalds Ābols pastāstīja par mikromobilitātes attīstību pilsētās. Savukārt KANTAR sniedza pirmos rezultātus par veikto Cēsu mobilitātes pētījumu. Satiksmes ministrijas pārstāvis Sergejs Lukins stāstīja par ilgtspējīgas pilsētvides mobilitāti.
“SUMP for BSR” projektā Cēsīs tiek veidotas jaunas velonovietnes, izveidotas pagaidu velojoslas, īstenots iedzīvotāju mobilitātes paradumu pētījums. Vētījot iedzīvotāju galvenos pārvietošanās paradumus, pētījumā iegūtie rezultāti parāda, ka visvairāk cilvēku pilsētā pārvietojas ar auto, kā arī kājām. Mazāk, bet tiek izmantota iespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu, velosipēdu, arī elektriskajiem skūteriem. Prioritāte ir pārvietošanās ērtums un ātrums. Attīstība veiksmīgākai mobilitātei, kurā vienlīdzīgā situācijā ir visi pārvietošanās dalībnieki, nepieciešama dažādos punktos – gan padomājot par gājēju, īpaši senioru iespējām pārvietošanās laikā piesēst, gan ērtākām iespējām velobraucējiem dažādās vietās pilsētā novietot velosipēdu, gan uzlabojot sabiedriskā transporta kustību un gājēju ietvju un ielu stāvokli.
Iegūtie dati palīdzēs transporta attīstības plāna izstrādē, ielu un krustojumu risinājumu izvērtēšanā, projektēšanas uzdevumos konkrētiem infrastruktūras projektiem.
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