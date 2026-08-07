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Lūgšanu nams atdzimst par Gaismas namu. Veido telpas jauniešiem

Sarmīte Feldmane
03:00, 8. Aug, 2026
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Ēkai vajag stiprus un sausus pamatus. Biedrības “Padod tālāk” vadītājs Raimonds Logins (no labās) kopā ar domubiedriem Andri Grasbergu un Mārtiņu Baštiku atbrīvo ēkas pamatus, lai sakārtotu hidroizolāciju. FOTO: no albuma

Bijušajā Lūgšanu namā, kā cēsnieki gadu desmitiem dēvējuši Sv. Annas baznīcu L. Kalēju ielā, sākušies ēkas glābšanas un atjaunošanas darbi.

Namu, kas kopš 2018. gada stāvēja tukšs, no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldes iegādājusies biedrība “Padod tālāk”.

“Esam kristieši no Vīlandes baptistu draudzes, darbojamies ar jauniešiem, kam ir problēmas, vajadzīgs atbalsts, padoms. Pats savulaik tāds biju, tāpēc to, ko man deva, gribu padot tālāk,” pastāsta biedrības valdes loceklis Raimonds Logins.

“Nams iekrita acīs un sirdī. Tas ir bēdīgā stāvoklī. LELB piekrita pārdot, gribam to atjaunot. Tā būs pievienotā vērtība visai pilsētai un telpas jauniešiem, kur sanākt kopā,” stāsta R. Logins. Viņš arī uzsver, ka tas būs Gaismas nams — vieta ikvienam bērnam un jaunietim. Nams, kur labi pavadīt laiku, iepazīties un reizē gūt atbalstu, padomu, ja tas nepieciešams, kaut vai mācībās. “Bieži vien jauniešiem trūkst iedrošinājuma, viņi netic sev, ir pakļauti mobingam. Nenākam kā glābēji, gribam būt atbalsts un padomdevēji, arī dalīties ar kristīgām vērtībām,” atklāj biedrības vadītājs.
Uzsākot nama atjaunošanu, biedrība sarīkoja talku. No ēkas tika iznests iepriekšējo saimnieku atstātais, nevajadzīgo varēja paņemt ikviens garāmgājējs. Kā atzinuši speciālisti, vispirms ēkai jānodrošina hidroizolācija, lai tās pamatos nesūcas mitrums, un vēdināšana. Tika arī iztīrītas notekas, kurās gadu desmitus bija krājušās koku lapas.

“Palīgos atbrauca draugi un domubiedri no Rīgas, Valmie­ras. Atnāca arī daudzi cēsnieki, kurus esam iepazinuši, kurus pazinām jau agrāk,” pastāsta R. Logins un atzīst, ka atjaunot šo namu ir biedrības lielākais izaicinājums. “Esam iekāpuši lielās kurpēs,” smaidot teic cēsnieks un piebilst, ka tiks meklētas iespējas piesaistīt finansējumu gan no biedrības sadarbības partneriem ārzemēs, gan valsts un pašvaldības.

Viņš arī atklāj, ka patlaban nama lielajā zālē publiski pasākumi drošības dēļ nedrīkst notikt, bet pamazām, ejot soli pa solim, nākamvasar te varētu būt pirmais koncerts.

Patlaban biedrības aicināti, jaunieši tiekas Cēsu baptistu draudzes telpās, bet tās ir par mazām. Gaismas nama atjaunošanā, iekārtošanā tiks iesaistīti arī jaunieši. R. Logins uzsver, ka ar jauniešiem ir jārunā, jābūt atvērtiem, un viņi labprāt iesaistās, ja kļūdās, gatavi ko mainīt. Viņš pastāsta, ka noķēruši jauniešus, kuri ēkai dauzīja logus. “Nesodījām, bet aicinājām kopā ielikt jaunas rūtis. Ja ko esi salauzis, sasitis, pats vari atjaunot, bet, ja ieguldi savu darbu, padarīto sargāsi un arī novērtēsi citu paveikto. Viņi tagad ir tie, kuri citiem skaidro, ka nedrīkst sist mājām logu stiklus,” pastāsta R. Logins un uzsver, ka ir arī ļoti svarīgi, lai vecāki var neuztraukties, kur atvases pavada brīvo laiku.

Komentāri

Adel
21:50, 9. Aug, 2026
Man skiet ka nevienus baznicu nedrikst parverst par kaut kadu jauniesu namu vai centru..dieva templis ir sveta vieta.lugsanu nams un tadam ari japaliek..vai tad citur nevar atrast jauniesiem centru..man tas atgadina padomju laiku baznicu apganisanu parversot par noliktavam klubiem..tas cilvekiem laimi nenesa..tie kuri rikoja tur kaazas pie altars myzilkanti speleja...dancoja dzeera..tie pari visi izskiiras vai nomira otra pose....dievs ir vislabakais psihologs un dveselu dakteris ne babtisti.skumji .ieteiktu vecakiem jauniesus tur nelaist.izskaidrojot ka tas ir greks un neciena oret dievu.
Adel
22:11, 9. Aug, 2026
Jaunibaa stradaju par bibliotekari majaa kurai nebija apkures..gramatas peleeja.un bkakus bika taa baznica kuru parverta par klubu..solhoza directors izdomaja izremontet baznicas otro stavu un parvest tur biblioteku..iedeva man atslegas lai eju aplukot plasas telpas....tman kluva neomuligi pat baisi un intuicija sacija atsakies tas ir liels greks ateistu Lenin amarksa sliteraturu parvest uz baznicu.dievs tevi sodiis.panemu atslegas un tumsa rudens pecpusdienaa devos uz baznicu..atsledzu durvis..es nespeju ieiet klubaa kas ir baznica.tur cilveki naca ar savam sapem nelaimem ceribam lugt dievam speku palidzibu un godinat lto lugsanas Man boja jadodas augsaa pa kapnem.un peksni es dzirdu ka tas ciikst un kads pa tam staigaa..man kluva baisi spokojasun es sapratu ka dievs mani baida lai es atsakos no uzdevuma...es metos laukaa aizsledzu durvis atteicos parvakties un aizgaju no darba.biju laimiga nenozeloju un jutos pateiciga dievam ka vins mani atureja..
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