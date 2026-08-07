Lūgšanu nams atdzimst par Gaismas namu. Veido telpas jauniešiem

Bijušajā Lūgšanu namā, kā cēsnieki gadu desmitiem dēvējuši Sv. Annas baznīcu L. Kalēju ielā, sākušies ēkas glābšanas un atjaunošanas darbi.
Namu, kas kopš 2018. gada stāvēja tukšs, no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldes iegādājusies biedrība “Padod tālāk”.
“Esam kristieši no Vīlandes baptistu draudzes, darbojamies ar jauniešiem, kam ir problēmas, vajadzīgs atbalsts, padoms. Pats savulaik tāds biju, tāpēc to, ko man deva, gribu padot tālāk,” pastāsta biedrības valdes loceklis Raimonds Logins.
“Nams iekrita acīs un sirdī. Tas ir bēdīgā stāvoklī. LELB piekrita pārdot, gribam to atjaunot. Tā būs pievienotā vērtība visai pilsētai un telpas jauniešiem, kur sanākt kopā,” stāsta R. Logins. Viņš arī uzsver, ka tas būs Gaismas nams — vieta ikvienam bērnam un jaunietim. Nams, kur labi pavadīt laiku, iepazīties un reizē gūt atbalstu, padomu, ja tas nepieciešams, kaut vai mācībās. “Bieži vien jauniešiem trūkst iedrošinājuma, viņi netic sev, ir pakļauti mobingam. Nenākam kā glābēji, gribam būt atbalsts un padomdevēji, arī dalīties ar kristīgām vērtībām,” atklāj biedrības vadītājs.
Uzsākot nama atjaunošanu, biedrība sarīkoja talku. No ēkas tika iznests iepriekšējo saimnieku atstātais, nevajadzīgo varēja paņemt ikviens garāmgājējs. Kā atzinuši speciālisti, vispirms ēkai jānodrošina hidroizolācija, lai tās pamatos nesūcas mitrums, un vēdināšana. Tika arī iztīrītas notekas, kurās gadu desmitus bija krājušās koku lapas.
“Palīgos atbrauca draugi un domubiedri no Rīgas, Valmieras. Atnāca arī daudzi cēsnieki, kurus esam iepazinuši, kurus pazinām jau agrāk,” pastāsta R. Logins un atzīst, ka atjaunot šo namu ir biedrības lielākais izaicinājums. “Esam iekāpuši lielās kurpēs,” smaidot teic cēsnieks un piebilst, ka tiks meklētas iespējas piesaistīt finansējumu gan no biedrības sadarbības partneriem ārzemēs, gan valsts un pašvaldības.
Viņš arī atklāj, ka patlaban nama lielajā zālē publiski pasākumi drošības dēļ nedrīkst notikt, bet pamazām, ejot soli pa solim, nākamvasar te varētu būt pirmais koncerts.
Patlaban biedrības aicināti, jaunieši tiekas Cēsu baptistu draudzes telpās, bet tās ir par mazām. Gaismas nama atjaunošanā, iekārtošanā tiks iesaistīti arī jaunieši. R. Logins uzsver, ka ar jauniešiem ir jārunā, jābūt atvērtiem, un viņi labprāt iesaistās, ja kļūdās, gatavi ko mainīt. Viņš pastāsta, ka noķēruši jauniešus, kuri ēkai dauzīja logus. “Nesodījām, bet aicinājām kopā ielikt jaunas rūtis. Ja ko esi salauzis, sasitis, pats vari atjaunot, bet, ja ieguldi savu darbu, padarīto sargāsi un arī novērtēsi citu paveikto. Viņi tagad ir tie, kuri citiem skaidro, ka nedrīkst sist mājām logu stiklus,” pastāsta R. Logins un uzsver, ka ir arī ļoti svarīgi, lai vecāki var neuztraukties, kur atvases pavada brīvo laiku.