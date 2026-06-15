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Labdarības akcijā māca emociju kontroli un cieņpilnu sadarbību

Līga Salnite
03:00, 16. Jūn, 2026

Pēc pasākuma. Galda hokeja sportists un eksperts Kārlis Balodis kopā ar akcijas “Cilvēks cilvēkam” ir apmierināts par veiksmīgo pasākumu.

Lai arī cik vienkārša skatītājam no malas varētu šķist galda hokeja spēle, tās regulāri treniņi sniedz pozitīvu ieguldījumu personības attīstībā, kas vēl jo īpašāk ir nepieciešams Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem iemītniekiem. Akcijas “Cilvēks cilvēkam” komanda ir tā, kas regulāri organizētu pasākumus, lai palīdzētu ieslodzītajiem jauniešiem rast jaunu dzīves piepildījumu.

Lai gan sākotnēji puiši esot bijuši visai piesardzīgi, bet teju visi atvērušies sarunai un pašai spēlei, pēc Audzināšanas iestādes apmeklējuma “Druvai” atklāj Latvijas galda hokeja sportists un eksperts Kārlis Ba­lodis.

Viņš saka, ka sākotnēji bijušas bažas, ko darīs visās trīs nodarbībai atvēlētās stundās, bet beigās gandrīz pietrūcis laika. “Sākumā jutu nepārprotamu pretestību, jo es atnācu stāstīt par kaut ko, ko jaunieši, visticamāk, neko daudz nezināja. Bet bija milzīgs prieks redzēt, kā viņi atvērās, sāka smaidīt un beigās jau uzdot jautājumus, kā arī stāties man pretī spēlēt šo spēli,” novērojumos dalījās K. Balodis, paužot pārliecību, ka tā ir drosme- darīt kaut ko tādu, kas nav plaši izplatīta un sabiedrībā labi zināma nodarbe. Tikšanās laikā viņš iepazīstinājis jauniešus arī ar šī sporta veida attīstību Latvijā un pasaulē, stāstījis par starptautiskajām sacensībām, kā arī pasaules čempionātiem.

Galda hokeja kluba Ādažos vadītājs K. Balodis, kurš pats jau nākamajā nedēļā piedalīsies šīs spēles Eiropas čempionātā Vācijā, avīzei atzina, ka pats līdz šai nodarbei nonācis teju nejauši. Savulaik brālim spēles galds iedāvināts Ziemassvētkos, bet viņam jau pēc pāris mēnešiem interese zudusi, savukārt Kārlim tā iepatikusies, ka radusies vēlme aizvien trenēties, doties uz sacensībām, un šī kaislība nav rimusi pat pēc vairāk nekā 20 gadiem. Vņš pabijis gan Latvijas izlasē, gan izcīnījis 16.vietu pasaules rangā. Taču tagad – nu jau otro gadu – K.Balodis iedvesmojies šīs spēles niansēs ievadīt bērnus. “Tas ir fantastisks veids, kā attīstīt sīko motoriku, koncentrēšanos, trenēt uzmanību un maņas, arī emocionālo izturību,” aizrautīgi stāsta entuziasts, atklājot, ka uz Cēsu Audzināšanas iestādi atbraukt uzaicinājis Valsts pro- bācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers, un Kārlis nešauboties uzreiz piekritis.

Valsts probācijas dienesta (VPD) akcija “Cilvēks – cilvēkam”, kuras ietvaros ieslodzījuma iestādē notikusi arī šī galda sporta veida iepazīšana, norisinās nu jau vairāk nekā 20 gadu. Aptuveni divas reizes gadā uz ieslodzījuma vietu pie jauniešiem dodas dažādu jomu profesionāļi, sportisti, mākslinieki un citi sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri dalās personīgajā stāstā un profesionālajā ceļā. Kā avīzei atzīst I. Mozers, lielākoties    puišus piesaista dažādi sporta veidi un ar tiem saistītās personības – pie ieslodzītajiem jauniešiem bijis 3×3 basketbolists Kārlis Lasmanis,    futbolists Māris Verpakovskis. Taču šajos gados pieredzētās tikšanās liecina, ka arī mūziķi spēj ievibrēt jauniešu sirdis, jo īpaši hiphopa pārstāvji, bijuši arī brīvrunu cīņas. Patiesībā jebkura spilgta personība rada neizdzēšami pozitīvu iespaidu uz ieslodzītajiem pusaudžiem.

Šajā tikšanās reizē iestādē piedalījās arī VPD darbinieces, no kurām avīze arī dzirdēja labas atsauksmes par aizvadīto nodarbību. Pirmo reizi šādā notikumā bija probācijas speciāliste Keitija Neimane, kura atzina: “Nezināju, ko no šāda pasākuma gaidīt, bet man šķita, ka viens otrs tik tiešām ieinteresējās un gribētu vēl šo spēli uzspēlēt. Arī jautājumi izskanēja – gan par noteikumiem, gan par sodiem.” Pēc viņas teiktā – jo vairāk šādi iedvesmas brīži un nodarbes jauniešiem būs, jo mazāk galvā paliks vieta nevēlamajām nodarbēm. Arī VPD Rīgas Rie­tumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 5.nodaļas probācijas speciāliste Anda Skredele novēroja, ka puiši nudien esot iekarsuši interesē par spēli, tās noteikumiem un formātu. “Uzreiz gribēja izmēģināt dažas iemācītās tehnikas. Tāpat bija redzams, kā iedegās vēlme atspēlēties, ja ielaisti kādi vārti.”

Audzināšanas iestādes priekšnieks Andris Pāže atzina, ka ir gandarīts par katru šādu izdevušos tikšanās reizi, kas kaut uz brīdi sniedz jaunu iedvesmas avotu jauniešiem mainīties un attīstīties. Pēc viņa stāstītā, šo gadu laikā ir bijušas arī reizes, kad paši puiši izsaka vēlmes, ar ko gribētu satikties un aprunāties. Taču šoreiz ideja par galda hokeja pasaules līmeņa sportistu nākusi no VPD un galu galā – veiksmīgi arī īstenojusies. Viņš gan sarunā ar K. Balodi atzina, ka šādā vietā ar spēles aprīkojuma noturēšanu veselā stāvoklī neesot tik vienkārši, jo ik pa laikam kādam var rasties kārdinājums kādu detaļu paņemt vai salauzt, taču patika un azarts puišiem noteikti esot. Vienlaikus – šīs spēles arī ir papildu iespēja jauniešiem atgādināt, ka dzīvē nereti nākas arī zaudēt, atzina A.Pāže.

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