Kopīgi skatīta hokeja spēle ar lamām fonā

Kopīgā Latvijas- Ungārijas hokeja spēles skatīšanās “ZOO Rakši” auto stāvlaukumā bija gaviļu pilna. Kā nekā aizvadītajā otrdienā, 26. maijā, kad mūspuses hokeja līdzjutēji uz lielā ekrāna skatījās nozīmīgo hokeja maču, Latvijas izlase parādīja jaudīgu spēli. Ar 8:1 tika pārspēta Ungārijas valstsvienība, un Pasaules čempionāts mūsu hokejistiem turpinās ceturtdaļfinālā. Pirmā spēle labāko astotniekā notika vakar, 28. maija vakarā, ar Norvēģijas izlasi, kad avīze jau bija nodota drukāšanai.
Rīkot kopīgu hokeja skatīšanos ir uzņēmuma īpašnieka Kristapa Blaua ideja, pastāsta “Rakšu” pārstāve Krista. “Kā kaislīgam hokeja fanam viņam radās doma, ka te varētu spēļu tiešraides atskaņot uz lielā ekrāna, apmeklētājiem nodrošinot bezmaksas iespēju kopīgi skatīties cīņas ledus arēnā,” bilst Krista. Kristaps papildina: “Jau iepriekšējos hokeja čempionātos bija tā, ka atbrauc ģimene, mamma ar bērniem iet apskatīt zoodārzu, bet tēvi paliek pie lielā ekrāna sekot spēlei. Visai ģimenei ir svētki.”
Zoodārza saimnieks atminas lielo apmeklētāju skaitu sestdienas, 23. maija, hokeja spēlē. “Bija apmēram simts cilvēku, gan zoodārza apmeklētāji, gan citi, lielākoties cēsnieki,” saka Kristaps un atzīst, ka šo tradīciju vēlas turpināt, raidot hokeja spēļu tiešraides arī nākamo gadu čempionātos.
Tā kā Latvijas – Ungārijas spēle notika darba dienas vidū, skatītāju pulks nebija ļoti kupls – astoņas automašīnas un pārdesmit līdzjutēju -, taču valdīja vienota un draudzīga noskaņa.
Spēli varēja vērot, gan sēžot savā automašīna, gan stāvot laukumā kopā ar citiem līdzjutējiem, kas atmosfēru padarīja vēl dzīvīgāku. Skatītāji aktīvi dzīvoja līdzi cīņai ledus laukumā, aplaudēja un radīja īstu līdzjušanas spēku. Bērni, kas devās uz zoodārzu, garāmejot skaļi skandēja: “Latvija, Latvija!” Tas radīja vienotu un aktīvu enerģiju. Arī citi Rakšu apmeklētāji, ieraugot uz lielā ekrāna spēli, uz brīdi apstājās, lai pavērotu hokeju kopā ar citiem. Netālu bija redzamas lamas, kas radīja neparastu, bet jauku fonu šim pasākumam.
Hokeja līdzjutējs Gothards atzīst, ka viņam hokeju vislabāk patīk vērot ārā, tādēļ izvēlējies šīs dienas spēli baudīt “Rakšos”. Viņš pastāsta, ka čempionāta spēles skatījies arī klātienē, uzsverot, ka šāda veida pasākumu gan apmeklē pirmo reizi. Gothards komentē, ka atmosfēra, kas te valda, viņam ļoti patīk un labprāt apmeklētu tāda veida pasākumu vēlreiz.
Arī Sergejs atzina, ka “Rakšos” skatīties spēli ir patīkami, te ir gan jauka, sakopta apkārtne, netālu aiz lielā ekrāna redzamie dzīvnieki rada patīkamu noskaņu. Ērti, ka vērot notiekošo uz ekrāna var, sēžot automašīnā, tad nav atkarīgs no laika apstākļiem, nevienu netraucē, bet tomēr ir kopā ar citiem. “Kas var būt labāks?” saka Sergejs un uzsver, ka vēlētos šeit atgriezties un, iespējams, to arī darīs nākamreiz, kad norisināsies hokeja spēle. Latvijas komandai viņš gan seko līdzi tikai Pasaules čempionāta laikā, bet visu sezonu ir aktīvs NHL līgas spēļu skatītājs.
K. Blaus pastāsta, ka hokejs nav vienīgais sporta veids, ko “ZOO Rakši” rāda uz lielā ekrāna. “Būs arī basketbols, citas lielās pārraides,” uzsver Kristaps.
Tiešraižu rīkošanā ir arī savi sarežģījumi. Piemēram, šoreiz nācies saskarties ar interneta problēmām, bet komanda, kas gādāja par tiešraidi, tika galā. Tāpēc rīkotāji saka īpašu paldies skaņu komandai.
Kristaps Blaus pastāsta, ka vasarā piedāvās arī brīvdabas kino, proti, uz lielā ekrāna skatīties filmas. Uz seansiem aicina visus interesentus.