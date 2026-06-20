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Jau pirmajā reizē sasniedz augstus rezultātus

Iveta Rozentāle
03:00, 21. Jūn, 2026

Notikums. Dienas aprūpes centra Priekuļos futbola komanda pirmo reizi piedalās Starptautiskajā mini futbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup 2025 Latvija”. FOTO: no albuma

No 4. – 5. jūnijam Priekuļu Dienas aprūpes centra komanda Staicelē piedalījās Starptautiskajā mini futbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup 2025 Latvija” A klasē.

Vairāk nekā 40 komandas cīnījās par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā Polijā. Priekuļu komanda ieguva augsto 5. vietu, un viena dalībniece saņēma Labākās spēlētājas nomināciju par neatlaidību, drosmi un cīņas sparu, bet komandas kapteinis tika izvirzīts starp turnīra labākajiem spēlētājiem. Viņš sacensību noslēgumā piedalījās Zvaigžņu spēlē. Priekulieši atveda mājās kausu, medaļas, diplomu un gandarījumu par paveikto.       Re­­ģionālajā turnīrā startēja arī atbalsta centra “Pērle” komanda, bet finālā neiekļuva. “Taču bija liels prieks, ka saorganizējām komandu, spēlējām un piedalījāmies, ” teic centra vadītāja Dita Trapenciere.

Viens no Priekuļu dienas centra komandas treneriem Lauris Bankevics sacīja, ka piedalīšanās turnīrā bijusi ļoti saviļņojoša un raisījusi daudz emociju, kad dalībnieki noticēja saviem spēkiem: “Mēs ar godu un prieku pārstāvējām Cēsu novadu.”

Ar Dienas aprūpes centra komandu turnīrā piedalos pirmo gadu, pastāstīja Lauris Banke­vics. Sākās viss nejauši. Lauri, vienu no futbola kluba treneriem, novembrī uzaicināja novadīt sporta dienu centra dalībniekiem. Tikšanās viņu un treneri Maiju tik ļoti iedvesmojusi, ka izlēmuši veidot futbola komandu, un Lauris arī uzrakstījis dziesmu “Planēta Zeme”, kurā vieni no galvenajiem varoņiem ir Dienas centra apmeklētāji. Viņiem dziesma tik ļoti iepatikusies, ka tā kļuvusi par centra un arī futbola komandas neoficiālo himnu. Dalībnieki zina dziesmu no galvas, tā ielikta arī telefonos kā zvana signāls. Dziesma bija arī viens no video sižetiem vizītkartei, kas par komandu bija jāsagatavo sacensībām.

“Satikšanās ar dienas centra dalībniekiem bija man grūtā dzīves brīdī, viņu patiesums, neliekuļošana man deva spēku, un es vēlējos arī viņiem kaut ko dot no sevis. Esmu cilvēks, kurš, ja dara, tad dara maksimumu, sacensībām gatavojāmies nopietni. Varējām cīnīties arī par trešo vietu. Plānojam piedalīties arī nākamgad, esmu iepazinis stiprākās komandas, noteikti varēsim izrādīt pretestību tām. Plāni ir lieli, darīsim un meklēsim arī atbalstītājus.”

Turnīra laikā uzstājās latviešu mūzikas grupas, bija iespēja dejot līdz pat pusnaktij. Tā kā “Seni Cup” svinēja 20 gadu jubileju, bija arī torte un salūts, dalībnieki izbaudīja svētku programmu, iepazinās ar citu komandu pārstāvjiem, veidojās jaunas draudzības.

Dienas aprūpes centra Prie­kuļos pakalpojumu vadītāja – sociālā darbiniece Ērika Do­benberga saka: “Vēl pirms dažiem mēnešiem tikai sapņojām par dalību turnīrā. Tad jau mēģinājām saprast, kurš varētu būt vārtsargs, uzbrucējs, aizsargs, trenējāmies, filmējām videorullīšus, pildījām uzdevumus. Ceļš bija izaicinošs, bet mācījāmies, kļūdījāmies, mēģinājām vēlreiz un ticējām cits citam. Tas viss bija tā vērts. Par paveikto ir milzīga gandarījuma un pacilātības sajūta. Vislielākais prieks, ka dalībnieki noticēja sev un savai komandai. Jo būtiskākais ir iedrošināt, atbalstīt un priecāties vienam par otru.” Ē. Doben­berga arī pastāsta, ka ir iecere dienas centra futbola komandai dot nosaukumu un izveidot logo, tajā varētu tikt iesaistīta sabiedrība.

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