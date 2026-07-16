“Ivi” bērniem dāvina inventāru un sportiskas nodarbes

Nometne “Cerība”, kas darbojas “Gančauskās”, Līgatnes pagastā, un kur atpūšas audžuģimeņu bērni un bērnu namu audzēkņi, pagājušajā nedēļā sagaidīja viesus — sporta kluba “Ivi” pārstāvjus. Nometne saņēma dāvinājumu — sporta inventāru —, bet bērni — aizraujošu darbošanos kopā ar ciemiņiem.
Kluba “Ivi” pārstāvis Igors Pupurs “Druvai” pastāstīja: “SIA “Sars Auto” un Māris Purs ar domubiedriem nometnei ziedoja 1000 eiro, savukārt sporta klubs “Ivi” uzdāvināja četras pludmales volejbola bumbas sportiskām aktivitātēm.”
Pēc dāvinājuma pasniegšanas I. Pupurs, kluba valdes loceklis Steinārs Hofmanis, florbola galvenais treneris Jānis Melderis un M. Purs pavadīja laiku ar bērniem, iesaistot viņus dažādās sportiskās aktivitātēs. “Un liels paldies Ingemāram Štalšānam, kurš šoreiz nevarēja atbraukt ar mums kopā, bet iedeva disku golfa inventāru, lai iepazīstinām bērnus arī ar šo sporta veidu,” teic I. Pupurs.
Nometnē “Cerība” kopā strādā kristieši no Latvijas un ASV. Viņi vasarā uzņem bērnus no audžuģimenēm un Latvijas bērnu namiem, dodot iespēju atpūsties un labi pavadīt laiku. Vieni no palīgiem nometnes ikdienā ir Ingus un Anna. Abi te satikušies, iepazinušies, vēlāk izveidojuši ģimeni un tagad audzina četrus bērniņus. Pazīšanās stāsts sācies tieši šajā nometnē. Ingus pastāsta, ka viņš bijis viens no dalībniekiem pirmajā “Cerības” nometnē un turpinājis šeit atgriezties. Ingus atzīst, ka nometnē piedzīvotais viņam sniedzis milzīgu atbalstu vēlmei izrauties no bērnībā pieredzētā un pārdzīvotā.
No ASV Pensilvānijas štata atbraukušais seniors Marks ar entuziasmu pastāstīja, cik ļoti viņu iepriecina iespēja palīdzēt šiem bērniem un cik milzīgs prieks ir redzēt labos piemērus, kā tas ir arī Ingus gadījumā.
Marks nometņu organizēšanā Latvijā piedalās kopš pirmsākumiem. Pamazām mācoties arī latviešu valodu un joko, ka vēlas būt latvietis. Ik pa brītiņam viņš gandarīti ar rokas vēzienu norāda uz apkārt redzamo un izjusti saka: “Skaisti!” Īpaši atbraucēju no ASV sajūsmina dabas ainavas Gaujas Nacionālajā parkā.
Komentāri