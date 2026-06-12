Ieriķu kopienā, uzsākot dārzu sezonu, mainās ar stādiem

Ieriķu kopienas stādu maiņas punktā, kurš darbojās līdz šodienai, 9.jūnijam, dēsti bija tik pieprasīti, ka pagājušajā nedēļā pat nebija, ko nofotografēt, visi atnestie bija paņemti.
Stādu apmaiņas punkts bija pie vēsturiskās Ieriķu stacijas, tagad bibliotēkas ēkas. “Stādu apmaiņas punkts ir otro gadu. Šogad tas sākās 14. maijā, tātad darbojās apmēram mēnesi,” zina pastāstīt Ieriķu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šteine.
Ieriķiete Biruta Kovaļčuka, kas citiem dārziņu veidotājiem bija nolikusi tomātu dēstus, atzīst, ka viņai patīk ideja par šādu punktu Ieriķos. Viņa teic: “Ja kādam lieks, otrs var paņemt un aiznest arī savu lieko. Tur bija kastīte ar sīpolu puķēm, aizbraucu un mazliet paņēmu.”
“Man ļoti patīk šī ideja un atbalstu tādu aktivitāti uz visiem simts procentiem.Arī pagājušajā gadā izmantoju šo iespēju. Es vispār esmu cilvēks, kurš atbalsta otrreizējo apriti. Jebkāda rakstura, vai tie būtu būvmateriāli, augi, saimniecības preces, apģērbs vai kas cits. Zero waste ir mana ikdiena. Tāpēc ļoti priecājos par stādu apmaiņu. Tas nav finanšu jautājums, tas ir pēdas nospiedums, kuru atstāju pasaulē ikdienā,” secina Maija Cimmermane, kas dalījās ar zantedešiju gumiem.
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