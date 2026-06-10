Dziesmās vīri pret sievām, sievas pret vīriem

Latvijas sieviešu un vīru koru svētki Pils parka estrādē ieskanēja ar “Dziesma, ar ko tu sācies? “ un izskanēja ar “Pūt, vējiņi” un “Lustīga dzīvošan`, lai tālu skan, lai tālu skan!”.
77 sieviešu un 22 vīru koru vairāk nekā 2000 dziedātāju klausītājus priecēja gan ar labi zināmiem klasikas, gan mūsdienu komponistu skaņdarbiem līdz “Pērkonam” un “Zodiakam”, kā arī Jēkaba Jančevska cikla ar latviešu tautasdziesmu vārdiem pirmatskaņojums. Tas radīts tieši šiem svētkiem, tāpat Valts Pūce dziesmu “Dziesmu svētkos” pārveidojis sieviešu kora skanējumam, un pirmo reizi kopkorī izskanēja jaunais pārlikums.
“Gribējās atrast ko jaunu, lai prieks dziedātājiem un klausītājiem. Jēkaba Jančevska instrumentālie aranžējumi, elektroakustiskie risinājumi, orķestris, grupa un lielisks kopkoris. Prieks, kā izskanēja dažādu gadu kora mūzika. Ļoti labi skanēja, kori svētkiem labi sagatavojušies. Mūsu koristi ir lieliski,” pēc koncerta “Druvai” teica svētku koncerta mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis un pauda gandarījumu, ka darbs ar sieviešu un vīru koriem bija zināms izaicinājums, jo ikdienā strādā ar jauktajiem koriem.
Latvijas sieviešu un vīru koru svētki pēc desmit gadiem atkal notika Cēsīs. Šajā reizē dziesmās tika izdziedāta un izdzīvota leģenda par satikšanos, prieku, ko var svinēt, satiekoties dziesmā. Koriem tas bija lielākais notikums ārpus Dziesmu svētkiem. Kultūras ministrs Nauris Puntulis, uzrunājot svētku dalībniekus, sacīja: “Iepriekšējos svētkos Tukuma Durbes estrādē dāvanā saņēmu rozes stādu, iestādīju pagalmā blakus karoga mastam. Kad roze uzzied, redzu, cik tie – karoga masts un roze – ir kļuvuši nešķirami. Dziļi zemē karoga masts un blakus krāšņi ziedošā roze. Tikpat nešķirami kā mūsu valsts karogs un blakus tam Dziesmu svētku tradīcija.”
Svētki Cēsīs paliks daudzu atmiņā un neskaitāmās fotogrāfijās, kurās redzami koristi tautastērpos Pils parkā ar pilsdrupām fonā. Bet klausītājiem tas bija skanīgs koncerts, kurā varēja dzirdēt zināmas dziesmas un tās, kas vēl jāiepazīst. Klusajā vakarā tās skanēja tālu. Tāpat kā zaļumballes lustes Rožu laukumā.
Svētkus rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Cēsu Kultūras pārvaldi. “Cēsu estrāde ir piemērota plašiem koru koncertiem, un ar LNKC mums regulāra un veiksmīga sadarbība. Ir gandarījums, ka svētku dalībnieki mājās aizveda labas atmiņas par Cēsīm un koncertu,” saka Cēsu Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane.
Svētki bija pirmā reize, kad Cēsīs tik vērienīgā pasākumā dalībnieku ēdināšanai tika izmantoti depozīta trauki un krietni samazināts atkritumu daudzums, kas parasti jāsavāc.
Cēsu Pils parks šai vasarai ieskandināts. Pavisam drīz jau Cēsu jubileja un nebūt ne tik tālu nākamie Dziesmu un Deju svētki.
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