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Cēsu novadā deklarētie pilsoņi 15. Saeimas vēlēšanu sarakstos

Sarmīte Feldmane
03:00, 10. Jūl, 2026

Vēlot nākamo Saeimu, pilsoņiem būs iespēja izvēlēties starp 14 partiju, partiju apvienību sarakstiem.

3. oktobrī notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Svēt­dien, 5. jūlijā, noslēdzās kandidātu pieteikšana. Partijas un partiju apvienības uz simts Saeimas deputātu vietām pieteikušas 1434 kandidātus, vidēji 14,3 uz vienu deputāta vietu. Vislielākā konkurence uz deputāta krēslu ir Zemgalē, kur uz vienu vietu pretendē vidēji 15,9 kandidāti. Savukārt Vidzemē tikai – 13,3.

No Vidzemes vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem dzīvesvietu Cēsu novadā deklarējuši 22 pilsoņi. Vidzemes vēlēšanu apgabalā nākamajā Saeimā jāievēl 26 deputāti, viņus varēs izraudzīties starp 347 kandidātiem.
Novadniekus var meklēt desmit partiju un apvienību sarakstos.

“Austošā Saule Latvijai” sarakstā ir Vidzemes Augstskolas studiju programmas direktors Edmunds Jansons.
“Latvija pirmajā vietā” vēlēšanās pārstāv novadnieks, SIA Optimax valdes loceklis Jānis Maizītis, SIA “KBAuto pluss” valdes loceklis  Jānis Kārkliņš, SIA “Forus Grupa” tehnisko projektu vadītājs Juris Šimkus.

“Progresīvo” sarakstā ir pieci novadā deklarēti pilsoņi — Cēsu novada domes deputāts, Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas direktores vietnieks Mārtiņš Šteins, SIA “Zinc Network Limited” monitoringa, izvērtējuma un mācību analītiķis Viesturs Romka, Jaun­sardzes centra jaunsardzes instruktori Everita Luksa un Mārtiņš Jēgers, Valsts kancelejas konsultants — projekta vadītājs Jānis Ķīnasts.

“JKP Jaunās konservatīvās partijas” vēlēšanu sarakstā ceļu uz Saeimu mēro — Jānis Rukšāns, zemnieku saimniecības “Pulkas” īpašnieks, Jana Zilkalne, SIA “AAA LAW LATVIA” biroja administratore, Aija Upīte–Ozoliņa, psiholoģe rehabilitācijas centrā “Līgatne|”, un Lauma Zīle Tabūne, pedagoģe Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā

“Jaunās Vienotības” listē lasāms Jāņa Zariņa, politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA” reģionālās politikas padomnieka vārds, no saraksta kandidē arī Cēsu novada domes deputāts Indriķis Putniņš.
“APVIENOTAIS SARAKSTS — Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvie­nība, Liepājas partija” sarakstā ir Inese Zagorska, SIA “Vid­zemes koncertzāle” valdes locekle, mākslinieciskā vadītāja.

“Mēs mainām noteikumus” politiku pārstāv Amatas pamatskolas direktors   Valdis Nītiņš, bet Zaļo un Zemnieku savienības — Jānis Goba, Cēsu novada domes deputāts. 

“SUVERĒNĀ VARA/APVIENĪBA “JAUNLATVIEŠI”” listē ir Dace Veingartnere, biedrības “Vēstures entuziastu klubs” Vidzemes nodaļas vadītāja, un Iveta Lauciņa, saimniecības “Raunas Ekooga” īpašniece.   

Partijas “Latvijas attīstībai” sarakstā Saeimas vēlēšanās startē Elīna Stapulone, Cēsu novada domes deputāte, un Skaidrīte Astahovska–Eglīte, partijas “Latvijas attīstībai” Cēsu nodaļas vadītāja.

Centrālā vēlēšanu komisija vēl pārbauda, vai kandidāti atbilst likumā noteiktajām prasībām un drīkst kandidēt, tostarp vēlēšanu komisija sadarbojas ar drošības iestādēm, lai noskaidrotu, vai nav pamata kādu kandidātu no saraksta svītrot.
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamas visu partiju, partiju apvienību programmas. Tajās var izlasīt, ko katrs politiskais spēks grib izdarīt četros gados valsts un iedzīvotāju labā. Vakar partijas un to apvienības izlozēja sarakstu numurus, tie nosaka, kādā secībā  vēlēšanu listes saņems vēlētāji.

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