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Cēsu apkaimē ienākas zemeņu raža

Marta Grūbe
03:00, 8. Jūn, 2026

Kā uzspīd saule, tā ogas labāk gatavojas. “Kalna Kažēru” saimniece Rita Pogule ar savām “Veselavas zemenēm”. FOTO: Marta Grūbe

Siltumnīcās zemeņu ražas laiks sācies, un daudzās saimniecībās darbi rit pilnā sparā. Gardās ogas iespējams iegādāties vairākās vietās -Stalbes pagastā, Raiskuma, Raunas un arī Veselavas pagastā.

Ogu saimniecībā “Bai­ciems”, kas atrodas Stalbes pagastā, zemeņu raža oficiāli sāksies nākamnedēļ, bet ogas jau ir pieejamas, taču vēl nelielā daudzumā. Raunā zemenes audzē saimniecībā “Mežnoras”, stādījumi ražot sāka pirms nedēļas, kā arī “Lejas Smurģos”, kur nogatavojušās ogas, kas aug siltumnīcā, uz lauka zemenes lasāmas būs pēc dažām dienām. Savukārt Raiskuma pagasta “Virsājos” lielā raža jau ir noslēgusies, tā sākās ātrāk nekā citviet, proti, 9. maijā.

Zīmola “Veselavas zemenes”, ko audzē Veselavas pagasta “Kalna Kažēros”, iegādāties var jau no 2. jūnija. Ogas iespējams nopirkt gan pašā saimniecībā, gan Cēsu tirgū. Īpašniece Rita Pogule stāsta, ka viņas diena iesākas jau pulksten trijos no rīta, kad ogas jāsāk lasīt, lai pirms astoņiem varētu doties uz Cēsu tirgu. Saimniecībā zemenes audzē trīs siltumnīcās, kā arī ir lauka stādījumi. Pirms pāris gadiem te piedāvāja ogu paš­lasīšanu. “Cilvēkiem tas ļoti patika, daudzi gribēja atbraukt pie mums uz laukiem,” piebilst saimniece, norādot, ka zemenes lasīt pašu vajadzībai nereti braukuši biroju darbinieki, kam sēdošs darbs, un priecājušies par iespēju izkustēties.

Saimniece stāsta, ka zemenes uz lauka stādījusi 4. maijā lietus laikā, uzsverot, ka laikapstākļi nevar būt traucēklis darbam. Rita Pogule ikdienā strādā arī algotu darbu Veselavas veikalā, tādēļ diena gara. “Kad esmu piekususi, pievēršos puķēm,” pauž Rita, piebilstot, ka dārza darbi viņai ir kā atpūta.

Zemeņu audzēšanu un tirgošanu veselaviete uzsāka 2006. gadā. Viss saimniecībā tapis no nulles, stāsta R. Pogule, tukšā vietā pašu ģimenes spēkiem. Viņa pastāsta, kā piesaistījusi Eiropas Savienības fonda līdzekļus un iegādājusies traktoru. “Mācījos strādāt ar traktoru, nopirkām arī vajadzīgo tehniku zemeņu audzēšanai,” saka saimniece.

Sākotnēji “Kalna Kažēros” bijusi tikai viena zemeņu siltumnīca, pēc kāda laika uzbūvēta arī otra. “Es sēdēju lapenītē un domāju, kad būs trīs siltumnīcas, tad būs ideāli,” piebilst saimniece un atklāj, ka nu jau tā trešā uzcelta.
Tā saimniecība pakāpeniski izaugusi līdz pilnvērtīgam zemeņu audzēšanas un tirgošanas rūpalam. “Ne katrs var kļūt par zemeņu audzētāju, to var darīt tikai tie cilvēki, kam patīk tā lieta”, uzsver Rita Pogule.

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