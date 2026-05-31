Cēsniecēm medaļoti panākumi starptautiskās fitnesa sacensībās

Maija iesākumā trīs cēsnieces veiksmīgi piedalījušās starptautiskās fitnesa un bodibildinga sacensībās, mājās pārvedot ne tikai godalgas, bet arī iedvesmu vēl tālākai ķermeņa izkopšanai.
Pirmajās maija dienās Klaipēdā norisinājās nu jau 59. “Dzintara Balvas” (“Amber Prix”) čempionāts. Jeļena Ivanova, trenere, vairākkārtēja pasaules čempione dažādās fitnesa kategorijās, pastāstīja, ka sacensībās piedalījušās dalībnieces no visām trim Baltijas valstīm, kā arī Polijas, Dānijas un Slovākijas. “Dzintara balvas” ietvaros norisinās arī citas sacensības vingrošanā vai dejā ap stieni, taču cēsnieces trīs dažādās vecuma grupās piedalījās fitnesa jeb trenēta ķermeņa demonstrēšanā.
Jeļena Ivanova kā trenere iedrošinājusi Cēsu fitnesa sportistes kāpt uz šī turnīra skatuves. Viņa atzīst, ka ir ļoti gandarīta par savējo panākumiem un cer, ka tie iedrošinās vēl kādu vietējo sievieti, kas trenējas fitnesā, piedalīties sacensībās. Turklāt mūsu dalībnieču sniegums būs arī mudinājums citām darboties, lai stiprinātu savu ķermeni un veselību.
Visjaunākajai mūspuses sacensību dalībniecei Alisei Laurei ir 16 gadu, un šogad viņa beigs pamatskolu. Konkursā meitene pārliecinoši ieguvusi pirmo vietu junioru vecuma grupā visās trīs kategorijās: “Fitnes bikini”, “Fitnes model” un “Baywatch”. J. Ivanova pastāstīja, ka katrā kategorijā ir savi iznācieni kopējā vai dalītajā peldkostīmā, kā arī vakartērpā. Pēdējos četrus mēnešus intensīvi “būvējot” ķermeni, katrai dalībniecei bija trīs līdz četri treniņi nedēļā un pēdējos divus mēnešus noteikts uzturs. “Viegli tas nenākas,” atzīst J. Ivanova, paskaidrojot, ka ierobežojumi tā sauktajā “žāvēšanas” periodā pirms sacensībām ir gana stingri. “Pēdējos divos mēnešos ir specifiska diēta – viss nomērīts pa gramiem,” paskaidro trenere. Dalībniecēm nācies savu dienas uzturu plānot ļoti skrupulozi, sasvērt pa kastītēm un ņemt savās ikdienas gaitās līdzi. “Tas, nenoliedzami, bija arī pārbaudījums, jo daļai dalībnieču ir ģimenes, kam jāgatavo maltītes,” piemetina J. Ivanova.
Trenere pastāsta, ka ļoti liela konkurence bijusi trīsdesmitgadnieču vecuma grupā, kur manikīra speciālistei Lindai Loginai “Bikini” kategorijā izdevies izcīnīt trešo vietu, abās pārējās kategorijās paliekot ceturtajā un piektajā vietā. Taču vēl apbrīnojamāku sasniegumu izdevies panākt nekustamā īpašuma aģentei, piecu bērnu mammai Aelitai Suipei-Āboliņai, kura startēja jau četrdesmitgadnieču grupā un visās trīs kategorijās izcīnīja sudraba godalgu.
Pēc piedzīvotā pārbaudījuma dalībnieces trenerei atzinušas, ka gribot iet tālāk, turpināšot trenēties un uzturēt veselīgu dzīvesveidu. Viena no vecākajām dāmām trenerei arī atzinusi, ka šo četru mēnešu laikā teju atgriezusies savā skolas laika ķermeņa pašsajūtā. Citstarp J. Ivanova pastāsta, ka tikpat nogurdinoši, lai arī interesanti, ir arī skatuviskie jeb pozēšanas treniņi: “No malas varbūt šķiet, ka tas taču nav grūti, bet ir jāmācās sevi pasniegt, cienīgi staigāt uz augstiem papēžiem.” Šāda sevis parādīšanas pieredze nevienai no cēsniecēm, kas piedalījušās “Dzintara balvā” , līdz šim nebija. Pēc viņas teiktā, neviena no cēsniecēm neko tamlīdzīgu iepriekš nebija apguvusi. Neslēpjot gandarījumu par cēsnieču izcīnīto cīņu ar sevi un pirmajiem rezultātiem, J. Ivanova arī pastāsta – viņa klusībā cerot jau pavisam drīz atvest šīs starptautiskās sacensības arī uz Latviju.
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