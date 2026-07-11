Bruģētais segums neiztur autobusu riepu slodzi

Atjaunotā skaistā Cēsu Stacijas laukuma granīta bruģis jau bojāts. To apliecina “Druvai” atsūtītā fotogrāfija un videoieraksts. Bruģakmeņi izkustināti un veido bedres.
Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta pastāstīja, ka laukuma bruģēšana veikta atbilstoši projektam, arī bruģēšanas materiāls ir atbilstošs. “Bet diemžēl vietās, kur autobusi apgriežas, akmeņi tiek izrauti. Taču būvdarbiem ir piecu gadu garantija, pašvaldībai remonts nebūs jāapmaksā,” norādīja I. Herbsta.
Projektu vadītāja pastāstīja, ka defekti drīz tiks novērsti. Būvniecības uzņēmums apņemies sākt darbu nākamajā nedēļā, izņemt bruģakmeņus vietās, kur segums bojāts, sagatavos saistvielu stingrākai akmeņu noturēšanai un spraugas starp bruģakmeņiem piebērs ar granīta šķembām.
I. Herbsta atklāja, ka jau darbu laikā būvnieks norādīja uz slodzi, ko, autobusam braucot lēni, rada riepas. Rodas papildu saķere ar segumu un bruģakmeņus izkustina. Projektētājs norādījis, risinājumam būtu bruģis jānotur uz vietas.
Galvenos Stacijas laukuma rekonstrukcijas darbus beidza pērn gada nogalē. Pārbūvējamā laukuma platība sasniedza 3663 m², papildus sakārtoti arī Raiņa ielas (190,68 m) un Raunas ielas (63,89 m) posmi. Būvdarbus veica SIA “MRG Būve”, un to summa bez pievienotās vērtības nodokļa bija 1 359 390,53 eiro, liecina informācijas pašvaldības mājaslapā.
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