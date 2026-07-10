PIESLĒGTIES
Piektdiena, 10. jūlijs
Vārda dienas: Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Atkal klāt sarunu festivāla LAMPA laiks

Agnese Leiburga
16:24, 10. Jūl, 2026

Diskusijām gatavi! Trešdienas pēcpusdienā vēl “Making magic” steidza pabeigt darbus pie būvniecības, bet šodien jau, sākoties festivālam LAMPA, Cēsu skatuve ir gatava uzņemt runātājus un klausītājus. FOTO: Agnese Leiburga

Ar 1422 dalībniekiem un runātājiem kopumā paredzētajās vairāk nekā 400 diskusijās, sarunās un citās norisēs šodien Cēsīs sākas LAMPA.

Cēsu skatuvi atklāj ar diskusiju “Iekļaušana. Skaists vārds vai reāla pieredze?” šodien, 10. jūlijā. Skatuves būvēšana sākās jau trešdien. Tā parasti ir lielākā festivālā. Darbs uzticēts vietējam uzņēmumam “Making magic”, kas nodarbojas ar pasākumu producēšanu un režiju.

Pirmo diskusiju uz Cēsu skatuves vadīs kino scenāriste un kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, bet piedalīsies Elīna Tauriņa, četru bērnu mamma, kura audzina bērnu ar invaliditāti, Juta Jaudzema, Cēsu klīnikas psihiatre, Paula Lūse, psiholoģijas maģistrantūras studente, sociālo tīklu redaktore, Māris Grāvis, biedrības “Rīgas pilsētas “Rūp­ju bērns”” valdes priekšsēdētājs un Jānis Kārkliņš, kurš ir trīs bērnu tēvs un audzina dēlu ar invaliditāti.

Nākamā diskusija “Betons galvā. Kāpēc baidāmies būvēt no koka?” uz Cēsu skatuves paredzēta par to, ka Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā un koksne ir būtiska mūsu ekonomikas un eksporta nozare. Vien­laikus valstī arvien aktuālāka kļūst pieejamu mājokļu problēma — dzīvojamais fonds noveco, bet jaunu mājokļu būvniecība notiek pārāk lēni. Diskusijā piedalās arhitekts Toms Kokins, arhitekts un sertificēts pasīvo ēku projektētājs Ervīns Krauklis, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta direktore Dr.arch. Māra Liepa–Zemeša, “Wallmore” būvmateriālu ekspertu pārstāvis Reinis Vītiņš, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits un Latvijas Kokrūpniecības Federācijas viceprezidents, SIA “CLT Profi” īpašnieks Andris Dlohi. Sarunu vadīs Vidzemes augstskolas Jaunās būvniecības skolas vadītāja Gunita Ķiesnere.

Vēl šovakar uz Cēsu skatuves notiek divas diskusijas — “Kā skola kļūst par izvēli?” un ““Latvija 2050” — tas ir tuvāk, nekā domājam”. Savukārt sestdien, 11. jūlijā, Cēsu skatuve uzņems diskusijas “Paaudžu konflikts vai jauna realitāte?” dalībniekus, nākamās būs debates “Jaunieši pret politiķiem”, pēc tam “Nauda ir! Vai pietrūkst drosmes augt?” dalībniekus un saruna “Dzīve bez pau­zes jeb kas mums ir norāvis jumtu”.

LAMPA ik gadu pulcē tūkstošiem cilvēku Cēsīs un vēl vairāk tiešsaistē. Katru gadu festivālā tiek izmēģināts kas jauns: temati, formāti, tehnoloģijas un īpaši veidotas, kreatīvas skatuves, taču pamata ideja paliek nemainīga — iedrošināt cilvēkus runāt, ieklausīties un iesaistīties.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

66 novada skolēni saņēmuši godalgotas vietas valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos

03:00, 6. Jūl, 2026

Baznīcas torņa gailis tagad apzeltīts

03:00, 7. Jūl, 2026

Sezonu uzsācis Ziemeļu dabas medicīnas muzejs Cēsīs

03:00, 4. Jūl, 2026

Kurš iegūs titulu “Cēsnieks 2026”, noteiks balsotāji

17:04, 7. Jūl, 2026

Raiskumietis Rūdolfs Bērzkalns spēlēs NHL

09:42, 4. Jūl, 2026

Imantdienu 50. jubilejas gadāaicina izstaigāt visu tradīcijas ceļu

08:01, 5. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Alkohols joprojām daudzu nāvju cēlonis

16:43, 10. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Krievija pastiprina uzbrukumus Ukrainai

16:42, 10. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Septiņreiz nomēri, pirms griez

15:13, 6. Jūl, 2026
1
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Lācim labi jājūtas mežā, bet cilvēkam pilsētā

13:22, 5. Jūl, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Cik var par to runāt?

14:08, 4. Jūl, 2026

Tautas balss

Jauniešiem patīk motora rēkoņa

16:44, 10. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Ne jau tikai Cēsīs jaunieši naktīs brauc ar transportlīdzekļiem, kas taisa pamatīgu troksni, kā rakstīja […]

Jāatceras par cilvēkēdājiem vai jārunā par aktuālo

12:47, 7. Jūl, 2026
L. raksta:

“Klausos, ka Latvijas Sabied­riskais medijs, īsti nesaprotu, vai tas nav tas pat Latvijas Radio, gatavo […]

Grib paskatīties politiķiem acīs

14:11, 6. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Gaidu, kad parādīsies ziņa par kādas partijas ciemošanos pie vēlētājiem. Pagaidām “cīņa” notiek tikai internetā. […]

Nav norāžu

14:10, 5. Jūl, 2026
Cēsniece raksta:

“1. jūlijā biju vietējā uzņēmēja veikalā. Neredzēju nevienu norādi, ka PVN samazinājums ir samazinājis kāda […]

Joprojām jābrauc putekļu mākoņos

14:09, 4. Jūl, 2026
Lasītājs K. raksta:

“Jau gadiem sola, ka uz Skujeni varēs aizbraukt pa melno segumu, bet kā nekas nemainās, […]

Sludinājumi

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054