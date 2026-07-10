Atkal klāt sarunu festivāla LAMPA laiks

Ar 1422 dalībniekiem un runātājiem kopumā paredzētajās vairāk nekā 400 diskusijās, sarunās un citās norisēs šodien Cēsīs sākas LAMPA.
Cēsu skatuvi atklāj ar diskusiju “Iekļaušana. Skaists vārds vai reāla pieredze?” šodien, 10. jūlijā. Skatuves būvēšana sākās jau trešdien. Tā parasti ir lielākā festivālā. Darbs uzticēts vietējam uzņēmumam “Making magic”, kas nodarbojas ar pasākumu producēšanu un režiju.
Pirmo diskusiju uz Cēsu skatuves vadīs kino scenāriste un kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, bet piedalīsies Elīna Tauriņa, četru bērnu mamma, kura audzina bērnu ar invaliditāti, Juta Jaudzema, Cēsu klīnikas psihiatre, Paula Lūse, psiholoģijas maģistrantūras studente, sociālo tīklu redaktore, Māris Grāvis, biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs un Jānis Kārkliņš, kurš ir trīs bērnu tēvs un audzina dēlu ar invaliditāti.
Nākamā diskusija “Betons galvā. Kāpēc baidāmies būvēt no koka?” uz Cēsu skatuves paredzēta par to, ka Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā un koksne ir būtiska mūsu ekonomikas un eksporta nozare. Vienlaikus valstī arvien aktuālāka kļūst pieejamu mājokļu problēma — dzīvojamais fonds noveco, bet jaunu mājokļu būvniecība notiek pārāk lēni. Diskusijā piedalās arhitekts Toms Kokins, arhitekts un sertificēts pasīvo ēku projektētājs Ervīns Krauklis, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta direktore Dr.arch. Māra Liepa–Zemeša, “Wallmore” būvmateriālu ekspertu pārstāvis Reinis Vītiņš, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits un Latvijas Kokrūpniecības Federācijas viceprezidents, SIA “CLT Profi” īpašnieks Andris Dlohi. Sarunu vadīs Vidzemes augstskolas Jaunās būvniecības skolas vadītāja Gunita Ķiesnere.
Vēl šovakar uz Cēsu skatuves notiek divas diskusijas — “Kā skola kļūst par izvēli?” un ““Latvija 2050” — tas ir tuvāk, nekā domājam”. Savukārt sestdien, 11. jūlijā, Cēsu skatuve uzņems diskusijas “Paaudžu konflikts vai jauna realitāte?” dalībniekus, nākamās būs debates “Jaunieši pret politiķiem”, pēc tam “Nauda ir! Vai pietrūkst drosmes augt?” dalībniekus un saruna “Dzīve bez pauzes jeb kas mums ir norāvis jumtu”.
LAMPA ik gadu pulcē tūkstošiem cilvēku Cēsīs un vēl vairāk tiešsaistē. Katru gadu festivālā tiek izmēģināts kas jauns: temati, formāti, tehnoloģijas un īpaši veidotas, kreatīvas skatuves, taču pamata ideja paliek nemainīga — iedrošināt cilvēkus runāt, ieklausīties un iesaistīties.
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