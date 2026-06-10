Uzņēmums Cēsīs ražo unikālu produktu pasaules tirgum

Visticamāk, retais zina, ka Cēsīs bāzētais uzņēmums SIA “Gravitis Enterprise Limited” šeit pasaules tirgum ražo sertificētas Saules aptumsuma brilles “Absolute Eclipse”.
Uzņēmuma saimnieks Māris Grāvītis “Druvai” zina stāstīt, ka šogad Spānijā būs redzams pilnais Saules aptumsums, pirmais pēc 1905.gada, un tiek prognozēts, ka to vēros miljoniem cilvēku visā Eiropā. Latvijā pilnais Saules aptumsums pēdējo reizi bijis redzams 1954.gadā, bet nākamais gaidāms vien 2142.gadā.
Vērojot aptumsumu, nedrīkst skatīties tieši Saulē ar neapbruņotu aci vai caur parastām saulesbrillēm – obligāti jāizmanto speciālas aptumsuma brilles vai netiešās projekcijas metodes.
Māris Grāvītis pastāsta, ka ideju šādam specifiskam uzņēmējdarbības virzienam viņi ieguvuši, redzot ASV piemēru. “Man jau bija pieredze ar nišas produktu pārdošanu “Amazonē”, kur tirgoju aprīkojumu suņu frizētavām, tāpēc ideja par brillēm Saules aptumsuma vērošanai likās interesanta un īstenojama,” paskaidro uzņēmējs, piebilstot, ka strādāt uz kādiem nišas produktiem esot ļoti interesanti. “No vienas puses- izdevīgi, jo konkurence tik specifiskā lietā ir neliela, no otras puses – līdz ar to arī interese par produktu ir daudz mazāka.”
Māris norāda uz ražotni, kur darbadienas rītā notiek aktīva rosība pie iekārtām, un secina: “Iznāk, ka viss šis darbs ir 51 sekundes dēļ. Apmēram tik ilgi varēs vērot pilno aptumsumu.”
Uzņēmuma vadītājs atklāj, ka produkcija patiešām pārsvarā ir domāta ārzemju tirgum, bet Latvijai vien minimāli. Esot gan gadījumi, ka brilles iegādājas tautieši, kas jau zina, ka tajā laikā būs Spānijā, kur šo aptumsumu varēs redzēt ļoti izteikti. Māris pasmaida, ka augustā Spānijā neviens latvietis, visticamāk, ilgstoši uzturēties nespēs tur valdošā vasaras karstuma dēļ. “Paša aptumsuma laikā gan temperatūra nokrīt tāda, kā tā ir naktī,” zina teikt cēsinieks, atceroties, ka Amerikā redzējis, kā cilvēki, kas vērot Saules aptumsu ieradušies krekliņos ar īsām piedurknēm, nosaluši, jo neiedomājās, ka jāņem līdzi siltākas jakas.
Briļļu ražošanai ir sava specifika. Saimnieks rāda gaisa mitrinātāju, kas tiek izmantots, lai izgatavotās brilles pārāk neizžūtu pirms to locīšanas. Ja tās pārāk izkalst, brilles lūst, nevis lokās. Apkures sezonā pārliecinājušies, ka par atbilstošu mitruma līmeni ražotnē ir jāparūpējas, lai nesabojātu produkciju. Pirms iegādājušies mitrinātāju, pat bijusi situācija, kad ar lejkannām lējuši ūdeni zem paletēm, lai tas pamazām iztvaiko, radot mitrumu telpā. Vēl, ražojot šādus produktus, nepieciešama visai specifiska sertifikācija, jo skatīšanās Saulē var kaitēt cilvēka redzei. “Mēnešiem gatavojām dokumentus par tehnisko specifikāciju, lai iegūtu sertifikātus. Tur sīki un smalki viss jāuzrāda – piemēram, ar kādām līmēm tiks līmēts, tāpat viss jāpaskaidro par filtriem. Pēc tam paraugus sūtījām uz ASV, Ohaijo testēt,” atklāj ražotājs.
Ohaijo iegūta atbilstība ISO standartiem, bet Eiropā nokārtota atbilstība CE standartiem, ar ko noteikts, ka produkts atbilst visām būtiskajām Eiropas Savienības (ES) veselības, drošības un vides aizsardzības prasībām. Tas ir obligāts priekšnosacījums, lai preces varētu brīvi tirgot visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), neatkarīgi no produkcijas izcelsmes valsts. Eiropas CE standartam brilles pārbaudēm laboratorijā sūtītas uz Itāliju. Interesanti, ka uz katra briļļu eksemplāra ir uzdrukāts unikāls kvadrātkods, kas dod arī iespēju tām “izsekot” visā plašajā pasaulē. Pašlaik brilles ir atrodamas visā pasaulē, bet, visticamāk, tuvojoties Saules aptumsuma brīdim, to pircēji atradīsies tuvāk tām vietām, kur aptumsumu varēs redzēt visizteiktāk.
Eiropā ir tikai neliels skaits ražotāju, kas specializējas šādu briļļu izstrādē un piegādē atbilstoši drošības standartiem. “Absolute Eclipse” ir arī iekļauti American Astronomical Society (AAS) rekomendēto ražotāju sarakstā.
Māris pastāsta, ka pats ir dzimis un audzis Jāņmuižā. Tagad kopā ar ģimeni pēc 20 Apvienotajā Karalistē pavadītiem gadiem atgriezušies uz dzīvi Latvijā. “Kamēr nebija bērnu, dzīvot Anglijā nebija ne vainas, bet ar bērniem tomēr Latvijā foršāk,” pārliecināts “Absolute Eclipse” saimnieks. Ne bez lepnuma Māris stāsta, ka šis ir ģimenes uzņēmums un savu roku pie darbiem pieliek tētis, sievasmāte, brāļa sieva, uzņēmuma darbībā iesaistīts arī tuvs draugs Kristaps Drivnieks.
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Pēc Latvijas Astronomijas biedrības vēstītā, 12. augustā Spānijā būs novērojams pilns Saules aptumsums, un tas būs pirmais kontinentālajā Eiropā novērojamais pilnais Saules aptumsums kopš 1999. gada. Latvijā tas būs novērojams kā daļējs Saules aptumsums, kas Rīgā sāksies pulksten 20.06 un būs redzams līdz pulksten. 21.11, kad Saule Rīgā norietēs. Aptumsuma maksimālā fāze (0,84) būs pulksten 20.58, tādēļ novērotājiem pie jūras Latvijā būs unikāla iespēja redzēt rietošu Saules sirpi.
Saules aptumsums ir aptumsuma veids, kad Mēness nostājas starp Sauli un Zemi, tādā veidā pilnībā vai daļēji aizklājot Sauli un aptumšojot Zemes virsmu. Saules aptumsums var notikt tikai jauna mēness fāzes laikā, kad, skatoties no Zemes, notiek Saules un Mēness konjunkcija. Pilna Saules aptumsuma gadījumā Mēness disks aizsedz Sauli pilnībā, bet, ja ir daļējs vai gredzenveida Saules aptumsums, tā nav pilnībā aizsegta.
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