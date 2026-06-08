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Sliktais motociklists un labā adītāja vai otrādi

Agnese Leiburga
10:44, 8. Jūn, 2026

“Visā Eiropā debates par dzimumu līdztiesību arvien biežāk kļūst par daļu no plašākas politiskās viedokļu sadursmes. Tas, kas agrāk šķita atsevišķas domstarpības par feminismu, LGBTQI+ (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, kvīru, interseksuāļu un citu dzimumidentitāšu un seksuālo orientāciju kopienu) tiesībām vai dzimumu politiku, tagad cieši saistās ar neuzticēšanos institūcijām, pret imigrāciju vērstiem uzskatiem, sazvērestības teorijām un ekstrēmistiskiem vēstījumiem, kas izplatās tiešsaistē. Jaunais ARENAS projekta (“Analysis of and Responses to Extremist Narratives” – “Ekstrēmistu vēstījumu analīze un reakcijas uz tiem”) pētījums liecina, ka negatīva attieksme pret dzimumu līdztiesību ir viens no spēcīgākajiem faktoriem, kas prognozē uzņēmību pret ekstrēmistiskiem vēstījumiem Eiropā,” raksta biedrība “Radošās idejas” savā vietnē creativeideas.lv.

Kāds no paziņu loka ar šī pētījuma secinājumiem bija padalījies sociālajos tīklos. Sāku lasīt, jo, jāatzīst, ka man ne visai patīk, ja cilvēkus vērtē pēc ādas krāsas un/ vai piederības kādai grupai, vienalga, vai tā būtu viņu seksuālā orientācija, darbošanās adītāju pulciņā vai varbūt motociklistu klubā. Manuprāt, tas nevienu nepadara par labu vai sliktu cilvēku.
Šis pētījums gan nebija par to, lai noteiktu, vai motociklisti ir slikti, bet adītājas labas, tomēr apkopojumu palasīt šķita interesanti. Pētījums veikts Kiprā, Francijā, Latvijā un Spānijā pirms 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, laikā, kad pieauga politiskā aktivitāte, viedokļu atšķirības un tiešsaistes komunikācijas intensitāte. Aptaujās piedalījās vairāk nekā 6000 respondentu, vērtējot priekšstatus par demokrātiju, nacionālo identitāti, dzimumu līdztiesību, zinātni, migrāciju un uzticēšanos institūcijām. Kā paskaidrots vietnē, pētnieki secināja, ka dzimumu jautājumi kļuvuši par vienu no galvenajiem “kaujas laukiem”, kuros Eiropā izplatās ekstrēmistiski vēstījumi. Ziņojumā dzimums, nācija un zinātne identificēti kā trīs galvenās jomas, kurās polarizējoši vēstījumi arvien vairāk ietekmē sabiedrisko diskursu.

“Vēstījumi neaprobežojas tikai ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tie bieži sasaista bailes no sociālām pārmaiņām ar plašākām bažām par nacionālo identitāti, migrāciju, kultūras transformācijām un demokrātiskajām institūcijām. Pret dzimumu līdztiesību vērstie vēstījumi feminismu un LGBTQI+ tiesības nereti attēlo kā draudus tradicionālajām vērtībām, sociālajai saliedētībai vai nacionālajai identitātei, vienlaikus stiprinot “mēs pret viņiem” pasaules skatījumu, kas raksturīgs ekstrēmistiskai komunikācijai. Pētījuma salīdzinošā pieeja rāda, ka dinamika dažādās valstīs izpaužas atšķirīgi, tomēr saglabā līdzīgus modeļus,” rakstīts “creativeideas.lv”.

Tur paskaidrots: “Latvijā polarizāciju būtiski ietekmē vēsturiskā pieredze, identitātes politika un ģeopolitiskā jutība. Pētījuma rezultāti liecina, ka pret dzimumu līdztiesību vērsti vēstījumi biežāk rezonē ar respondentiem, kuriem ir labēji politiskie uzskati, augstāks reliģiozitātes līmenis un zemāka uzticēšanās institūcijām. Pētnieki uzsver arī to, ka identitātes robežas un ārējo draudu uztvere turpina ietekmēt iedzīvotāju reakciju uz demokrātiskām debatēm un publiskajiem vēstījumiem.”

Gribas gluži vai citēt kaķi no bērnudienu multfilmas, kurš teica- dzīvosim draudzīgi! Jūs taču arī atceraties šo runci Leopoldu no padomju laiku animācijas seriāla par miermīlīgu un inteliģentu kaķi, kurš nēsāja kaklasaiti – tauriņu. Seriālā pret viņu darbojās divas palaidnīgas peles — Mitja un Motja. Žēl, ka reālajā dzīvē tas nav tik vienkārši un ar draudzīgu uzsaukumu visiem būt labvēlīgiem vienam pret otru laikam gan nepietiek.

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