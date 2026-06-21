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Pusaudži vasarā – atpūšas, strādā vai “sēž” viedierīcēs

Iveta Rozentāle
14:48, 21. Jūn, 2026

Vasara vienmēr ir tas laiks vecākiem, kad jāsaprot, kā organizēt bērnu ikdienu. Ja var pieskatīt omes un opji, mazākiem bērniem skolas brīvlaikā ir tā laime baudīt vecvecāku mīlestību, bet lielākiem jau ir savas intereses – kāds vēlas mierīgi atpūsties, cits izmantot neierobežotāku piekļuvi viedierīcēm, bet vēl kāds – iegūt pirmo darba pieredzi.

Uzņēmuma “Tele2” apkopotie dati liecina, ka bērni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē par 230 % vairāk interneta nekā ziemas un pavasara mēnešos. Vienlaikus uzņēmuma dati rāda, ka bērniem, kas izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, pasaules tīmekļa izmantošana sezonāli mainās mazāk. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk.

Uzņēmuma pārstāvis Oskars Fīrmanis vērtē, ka iemesli lielākai interneta lietošanai ir dažādi: “ Bērniem ir vairāk brīvā laika, vecākiem ir jāstrādā, kā arī ne visiem ir finansiālās iespējas nodrošināt saviem bērniem dalību nometnēs vai citās organizētās nodarbēs. Šī tendence kopumā aktualizē plašāku jautājumu loku par bērnu brīvā laika pavadīšanu un digitālo paradumu veidošanos. Tāpēc vecākiem ir svarīgi pārrunāt drošas interneta lietošanas principus, kā arī interesēties, kā bērni pavada laiku tiešsaistē, un vienoties par saprātīgiem vied­ierīču lietošanas noteikumiem.”

Domājams, viedierīču lietošanas daudzums ir atkarīgs arī no paradumiem, kas bērnam iemācīti. Ja bērns zina, ka brīvo laiku var pavadīt aktīvi daudz dažādos veidos, tad internets nebūs vienīgais interesantais brīvā laika pavadīšanas veids. Un otrs – kādu piemēru rāda vecāki – vai viņi atpūšoties labprāt paskrollē telefonu, tā atvelkot elpu no darbiem, vai dodas dabā, apmeklē pasākumus, atjaunojas un gūst enerģiju citā veidā. Vecāku piemērs, pat ja bērni nedara identiski, ir ļoti būtisks un ietekmējošs.

Nenoliedzami, daļai pusaudžu un jauniešu vasara ir laiks, kad nopelnīt lielāku kabatas naudu vai iekrāt saviem sapņiem un iecerēm. Tāpēc daudzi meklē iespējas vasarā strādāt. SEB bankas veiktās Vecāku aptaujas dati rāda, ka aptuveni katrs trešais jaunietis vecumā no7 līdz 17 gadiem vasarā strādā vai plāno to darīt – vieni jau strādā oficiāli, citi piepelnās ar nelieliem darbiem, bet daļa vēl tikai gatavojas pirmajai darba pieredzei.

Aptaujas dati rāda, ka 11% skolēnu vasarā strādā oficiāli jau ne pirmo gadu, 13% – šogad plāno strādāt pirmo reizi, bet 15% pelna kabatas naudu, veicot nelielus darbus – palīdz radiniekiem vai iesaistās sezonas darbos, kas ļauj pakāpeniski iepazīt darba vidi. Sniegtās atbildes apliecina, ka jaunā paaudze pirmo darba pieredzi visbiežāk iegūst 11–14 gadu vecumā, bet vēl aktīvāka iesaiste notiek 15–17 gadu vecumā. Tāpat redzama atšķirība naudas lietošanā starp pusaudžiem un jauniešiem, kuri strādā, un tiem, kuri nestrādā. Tie, kuri pelna, biežāk rīkojas ar naudu mērķ­tiecīgi. Vairāk nekā puse no viņiem (55%) nopelnīto uzkrāj lielākiem pirkumiem, bet vēl 6% atliek naudu ilgtermiņa mērķiem, piemēram, studijām vai nākotnei.

Ka zināms, Cēsīs, līdz ko tiek izsludināta pieteikšanās vasaras darbiem pilsētas uzņēmumos, interese ir tik milzīga, ka pretendenti uz vakancēm piesakās vienā mirklī, un pieteikšanās ir jāslēdz. Tiešām prieks, ka jaunieši ir tik motivēti attīstīties un gūt arī darba pieredzi, pat ja ne vienmēr tas ir viņu sapņu darbs, jo daudzas iegūtās prasmes tāpat ir ļoti noderīgas.

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