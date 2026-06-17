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Patvertnes ir. Bet cik tās ir funkcionējošas?

Iveta Rozentāle
09:28, 17. Jūn, 2026

Piedzīvotais šūnu apraides brīdinājuma ziņojums par apdraudējumu gaisa telpā Cēsu novadā iedzīvotājiem raisījis visdažādākās pārdomas. Par to pārliecinos teju ik dienu, satiekoties ar cilvēkiem, arvien biežāk ir jautājumi – kur Cēsīs, novadā atrodas patvertnes, kā zināt, kur apdraudējuma brīdī doties, kur atrodas tuvākā piemērotā vieta. Savukārt otrs jautājums, ar ko šodien saskāros – cik tās ir funkcionālas. Cēsu iedzīvotājai bija iespēja apskatīt vienu no patvertnēm, kas ir apzīmēta ar atbilstošu simboliku, bet viņa secināja, ka tas ir tukšs pagrabs, kurā nav atbilstošas ventilācijas, nav nekā no vajadzīgā krīzes brīdī – ne folijas segas, ne ūdens, ne arī, piemēram, bioloģiskās tualetes. Tas lika aizdomāties, kādi ir nosacījumi patvertnēm un vai tie patiešām ir izpildīti, pat ja ir atzīme par to, ka pagrabs ir patvertne.

Pirmais jautājums, kas rodas, kur vispār meklēt informāciju par tuvāko patvertni. Ielūkojoties Cēsu novada paš­valdības mājaslapā, ievadlapā par patvertnēm nekas nav rodams. Tomēr sadaļā “Novads” un tālāk – “Drošība” lasāma informācija par patvertnēm, kur ir arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, viens no tiem, kur iegūt informāciju par patvertņu atrašanās vietām. Tur norādīts, ka, pārvietojoties pilsētvidē, iedzīvotāji jau tagad var apzināt tuvumā esošās patvertnes, par ko liecinās uz ēkām izvietotā zīme. Tur arī norādīts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina pašvaldības publicēt savā tīmekļvietnē un informatīvajos materiālos informāciju par publiski pieejamajām patvertnēm savā administratīvajā teritorijā. VUGD arī norādījis, ka informācija pieejama lietotnē “112 Latvija”, kur pieejama karte par visu Latvijas teritoriju.

Iepazīstoties ar vadlīnijām par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai (III kategorijas patvertnes ir tādas, kas izveidotas, pielāgojot būves vai to daļas, un mazina ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām. Tās var būt telpas pagrabā un citur, kas pielāgotas atbilstoši Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijām), izlasāms, ka telpā vēlams nodrošināt atbilstošu skābekļa saturu gaisā, tās aprīkojot ar atbilstošu ventilāciju. Apdraudējuma gadījumā visas atveres, izņemot durvis, jānosedz ar aizsargvairogiem, kas aizsargā no sprādziena triecienviļņa. Jāparedz iespēja iekļūt telpās ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos patstāvīgi vai ar līdzcilvēku atbalstu.

Tāpat ir obligātais patvertņu aprīkojums. Tas ietver arī elektrību un autonomu apgaismojumu, kas kalpo par avārijas apgaismojumu elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Patvertnē jānodrošina pieejamība dzeramajam ūdenim, ievērojot higiēnas un sanitārās prasības, vai jāparedz, kā to nodrošināt 24 stundu laikā. Tāpat telpā jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem). Labierīcības ir jāveido, lai tās ir viegli kopjamas, bez ārēju pakalpojumu iesaistes. Tāpat telpas jānodrošina ar autonomo dūmu detektoru un ugunsdzēsības pārklāju. Tāpat patvertnēs ierīko vietas sēdēšanai un gulēšanai.

Domāju, vajadzētu laiku pa laikam ļaut iedzīvotājiem ieskatīties kādās patvertnēs un saprast, vai tās tiešām ir ne tikai brīvas pagraba telpas, bet tiešām ar visu funkcionālo nodrošinājumu, lai tajās reāli vajadzības gadījumā būtu iespējams uzturēties. Pagaidām jautājums paliek – cik reāli funkcionālas ir telpas ar atzīmi “Patvertne”.

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