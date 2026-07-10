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Alkohols joprojām daudzu nāvju cēlonis

Iveta Rozentāle
16:43, 10. Jūl, 2026

Garās svētku brīvdienas pagājušas, jūlijs ieskrējies, bet sekas palikušas. Man katru reizi pēc svētkiem ir mazliet neomulīga sajūta ieskatīties statistikā par nelaimes gadījumiem. Jo šķiet, ka reizēm tās ir nevis svētku brīvdienas, bet svētki nāvei.

Domāju, daudziem vēl atmiņā ir 2000. gads, kad jūnija svētku brīvdienās autoavārijās bojā gāja 26 cilvēki, bet traumas guva vairāk nekā simts. Diemžēl arī šajās Jāņu brīvdienās neiztika bez cietušajiem un bojāgājušajiem, tikai skaits ievērojami mazāks. Tas, kas paliek nemainīgs, ir fakts, ka daudziem neatņemams sabiedrotais ir alkohols, un tas nereti mudina darīt lietas, kas ar reibumu vispār nav savienojamas.

Tā šogad, kamēr mūspusē policijas reidā bija secināms, ka situācija ir patīkami mierīga, kopumā valstī Jāņu brīvdienas izcēlās ar lielu aizturēto dzērājšoferu skaitu. Piecās dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 81 transportlīdzekļa vadītāju alkohola reibumā, tajā skaitā 53 gadījumos sākti kriminālprocesi. Šī gada piecos mēnešos pieķerti 1057 dzērājšoferi, no kuriem 750 gadījumos sākti kriminālprocesi un 307 gadījumos — administratīvie procesi. Ja atskatāmies uz 2025. gadu, tas nav bijis labāks. 2025. gadā sākti 2727 procesi par spēkratu vadīšanu alkohola reibumā, to­starp 1960 kriminālprocesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, un 767 administratīvie procesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrā­ci­ja nepārsniedz 1,5 promiles.

Reibumā pie stūres sēžas ne tikai automašīnām, bet arī citiem pārvietošanās līdzekļiem. 2025. gadā pieķerti 1196 velosipēdu vadītāji alkohola reibumā, bet šogad piecos mēne­šos — 336 velosipēdisti. Tāpat 2025. gadā pieķerti 166 elektroskrejriteņu vadītāji alkohola reibumā, bet šogad piecos mēnešos — 57, savukārt mopēdu vadītāji 2025. gadā alkohola reibumā pieķerti 28 gadījumos, bet šogad piecos mēnešos — 9 gadījumos.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka negadījumi, kuros kā viens no faktoriem konstatēts alkohola reibums, ir daudz traģiskāki nekā citi. Piektdaļā smago ceļu satiksmes negadījumu kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts alkohola reibums. Valsts policijas Reaģē­šanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis uzskata, ka Latvijā braukšanu reibumā ir pārāk liela, ņemot vērā valsts mērogu. Varu tam tikai piekrist. Un ne tikai braukšana reibu­mā — dzīvošana reibumā tā, it kā tas nekādi neietekmētu dzīvi. Tomēr ietekmē ļoti.

Tā pēc svētku brīvdienām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informējis, ka šogad peldsezonā no ūdenstilpēm izcelti jau 16 bojāgājuši cilvēki. Puse no bojāgājušiem atrasti Jāņu brīvdienās, viens no viņiem arī Cēsu novadā. Nereti peldēšana notikusi alkohola reibumā. VUGD atgādina, ka ne tikai peldēšana alkohola reibumā, bet arī neapdomība, pārgalvīga rīcība, peldēšana nepazīstamās vietās vai vienatnē var novest pie traģiskām sekām.
Pēc 2000. gada traģiskajiem Jāņiem tik traģiski tie vairs nav bijuši. Cerams, ka arī attiecībā uz peldēšanu gadu no gada situācija tomēr uzlabosies.

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