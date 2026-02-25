PIESLĒGTIES
Trešdiena, 25. februāris
Vārda dienas: Alma, Annemarija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Teritoriālais plānojums | Cēsu novads. Runā #1

Druva
11:45, 25. Feb, 2026

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sauklis “Cēsu novads pievelk” Līgatnei tūristus nepievelk

02:00, 22. Feb, 2026
1

Rada vietu, kur patverties klusumā

02:00, 21. Feb, 2026

“Pārgaujai” - būt vai nebūt situācija

09:47, 22. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Būt godīgam mīlestībā un dzīvē

13:24, 20. Feb, 2026

“Vidzemes cīrulīšos” skanīgākās balsis

07:52, 19. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Sportisti no “citas” valsts

11:07, 25. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Grāmata kā ticība nākotnei

09:00, 23. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026

Tautas balss

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Sludinājumi

Pārdod

17:46, 23. Feb, 2026

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Zeme ar dzīvojamo ēku ( remontējama). Sīkāka informācija informācija zvanot […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]