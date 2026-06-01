Būsim mazliet iecietīgāki

“Nedēļas sākumā feisbukā lasīju daudz kritikas par uz dienu slēgto satiksmes apli Cēsīs, Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā. Manuprāt, cilvēkiem tomēr vajadzētu būt mazliet pacietīgākiem. Jā, jāizbrauc lieks līkums, bet var taču tikt, kur vajag. Pats agrāk esmu strādājis pie ielu remontiem, zinu, ka darbus ar stundu precizitāti nevar noteikt, nevar paredzēt katru lietu. Galvenais, ka iela būs labi uzbūvēta, ērta braucējiem un gājējiem, arī skaista,” cēsnieku neapmierinātību komentēja Vilnis.
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