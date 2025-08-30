Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, un arī biznesam par lielu naudu neviens to nepirks. Manuprāt, dome maiņai varētu piedāvāt mazāk vērtīgu teritoriju, ne pie ezera krasta,” pārdomās dalījās cēsniece V.
Bet anywhere, anytime with 1win apk download.