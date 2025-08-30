PIESLĒGTIES
Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

Cēsniece V.
12:21
30.08.2025
9
1

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, un arī biznesam par lielu naudu neviens to nepirks. Manuprāt, dome maiņai varētu piedāvāt mazāk vērtīgu teritoriju, ne pie ezera krasta,” pārdomās dalījās cēsniece V.

    22:06
    23.08.2025
    12

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Pārdod

    15:40
    17.08.2025
    15

    Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

    Citi

    22:30
    11.08.2025
    25

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998